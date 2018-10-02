Депутаты Богородского проголосовали против городского округа

СЕГОДНЯ 12:43 2018-10-02T13:59:41+03:00

Такое решение они приняли на внеочередном заседании

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Депутаты Богородского района проголосовали против создания городского округа. Об этом сообщает сайт Богородского района.

2 октября 2018 года прошло внеочередное заседание Богородской районной Думы. Главный вопрос - «О поддержке инициативы Богородской поселковой Думы и о выражении согласия населения района об изменении статуса муниципального образования Богородское городское поселение в связи наделением его статусом городского округа».

На заседании присутствовало всего 9 депутатов из 15. Для того, чтобы вопрос был одобрен, 8 депутатов должны были поддержать идею создать в Богородском районе единый городской округ.

Но голоса депутатов разделились так: «за» - 6 депутатов, «против» - 2, «воздержался» - 1.

Таким образом депутаты не поддержали создание городского округа.

Напомним, что сейчас в Кировской области двухуровневая организация местного самоуправления: первый уровень - городские округа и муниципальные районы, второй – городские и сельские поселения. Всего в области 39 районов и 6 городских округов (Киров, Котельнич, Кирово-Чепецк, Слободской, Вятские Поляны, ЗАТО Первомайский).

Но с инициативой образовать городские округа выступили еще пять районов: Богородский, Лебяжский, Санчурский, Орловский и Унинский.

В правительстве области считают, что создание городских округов позволит более оперативно управлять ресурсами местных бюджетов, реализовывать единую финансовую и инвестиционную политику на территории всего городского округа, централизовать и повысить эффективность муниципального управления, развивать единую коммунальную, транспортную и социальную инфраструктуру.

В Богородском идею жить в городе активно обсуждали. Сейчас во всем районе проживает около 4000 человек. При этом в районе три администрации (районная, Богородская и Ошланская), три думы и три главы. При создании городского округа появился бы один глава, одна администрация и одна дума, а весь район назывался бы «Богородский городской округ».

Одним из главных аргументов, который приводят местные жители, - это потеря сельских льгот.

Активно обсуждали вопрос и депутаты Законодательного собрания Кировской области. Депутат Георгий Лугинин высказал такую мысль: «О каких таких городах можно говорить в Богородском, Лебяжском и Унинском районах с населением 2-3 тысячи человек? Откуда вообще возникла идея, что нищие поселения станут богаче, если их назвать городским округом»?