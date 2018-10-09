В Кирове загорелся заброшенный дом: пожар тушили 20 человек

СЕГОДНЯ 12:21 2018-10-09T12:59:41+03:00

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В понедельник, 8 октября, в слободе Шевели выспыхнул нежилой дом. Очевидцы заметили пожар около 22.00 часов и сообщили об этом в дежурную часть. Об этом рассказали в ГУ МЧС по Кировской области.

- Пожар тушили 20 человек, - пояснили в ведомтстве. - Также привлекались 6 пожарных расчетов. В здании обгорели стены изнутри на площади 30 кв. метров и чердак на площади 10 кв. метров.

Причина пожара сейчас устанавливается. Напомним, что в Кирове стали чаще гореть аварийные нежилые дома. За прошедшие 8 месяцев пожары в них произошли 36 раз.