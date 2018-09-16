2018-09-17T11:38:29+03:00
Общество

В Кирове стали чаще гореть аварийные нежилые дома

Основная причина пожаров - поджог
Анна КРЮКОВА
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За 8 месяцев аварийные дома горели 36 разЗа 8 месяцев аварийные дома горели 36 разФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В региональном МЧС подвели итоги работы за прошедшие 8 месяцев. За это время в Кировской области произошло 993 пожара. В них погибло 87 человек и еще 111 получили травмы. Общий материальный ущерб от пожаров составил более 50 млн рублей.

В основном, пожары возникали из-за неосторожного обращения с огнем, нарушения требований пожарной безопасности при использовании электрооборудования и отопительных печей.

Также сотрудники МЧС отметили неприятную тенденцию: в Кирове стали чаще гореть аварийные нежилые дома. За 8 месяцев пожары в них произошли 36 раз. И во всех случаях причиной возгорания является поджог. Кто именно вычищает территорию под новые застройки, пока неизвестно.

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