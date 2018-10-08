Кировские энергетики перешли в режим повышенной готовности

СЕГОДНЯ 17:41 2018-10-08T17:45:40+03:00

На борьбу с последствиями непогоды могут выйти 163 бригады специалистов

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В Кирове объявлено новое метеопредупреждение: завтра в город придут сильные ветры, кратковременные дожди и мокрый снег. Поэтому сотрудники «Кировэнерго» переведены в режим повышенной готовности. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

- На сегодня бороться с последствиями стихии готовы 163 бригады энергетиков, - рассказали в «Кировэнерго». - Это 813 специалистов. Также в режим повышенной готовности приведены 392 единицы техники и 107 резервных источников электричества.

8 (800) 100-33-00 - телефон контакт-центра компании «Кировэнерго». Вы можете круглосуточно сообщать специалистам о любых случаях повреждений проводов и линий электропередачи.