Погода на вторник: МЧС предупреждает кировчан о сильном ветре и осадках

СЕГОДНЯ 17:03 2018-10-08T18:59:51+03:00

Порывы ветра могут достигать скорости в 18 м/с Фото: Олег РУКАВИЦЫН

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В Кирове и районах области объявлено очередное метеопредупреждение. Во вторник, 9 октября, в регион придут сильный ветер и осадки. Об этом сообщает МЧС со ссылкой на прогноз кировского Гидрометцентра.

Завтра в Кирове ожидаются кратковременные дожди и мокрый снег. Ветер порывистый, скоростью до 18 м/с. Температура воздуха ночью может опуститься до -3 градусов по Цельсию, днем воздух прогреется до +5…+10 градусов.

112 - единый телефон для вызова экстренных служб.

64-21-77 - телефон доверия ГУ МЧС России по Кировской области.

Кировские энергетики в связи с сильным ветром перешли в режим повышенной готовности.