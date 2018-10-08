Погода на вторник: МЧС предупреждает кировчан о сильном ветре и осадках
Ночью температура опустится до -3 градусов
Порывы ветра могут достигать скорости в 18 м/сФото: Олег РУКАВИЦЫН
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В Кирове и районах области объявлено очередное метеопредупреждение. Во вторник, 9 октября, в регион придут сильный ветер и осадки. Об этом сообщает МЧС со ссылкой на прогноз кировского Гидрометцентра.
Завтра в Кирове ожидаются кратковременные дожди и мокрый снег. Ветер порывистый, скоростью до 18 м/с. Температура воздуха ночью может опуститься до -3 градусов по Цельсию, днем воздух прогреется до +5…+10 градусов.
112 - единый телефон для вызова экстренных служб.
64-21-77 - телефон доверия ГУ МЧС России по Кировской области.
Кировские энергетики в связи с сильным ветром перешли в режим повышенной готовности.