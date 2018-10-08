ДТП в центре Кирова: автоледи на иномарке сбила пенсионерку

СЕГОДНЯ 13:27 2018-10-08T16:34:27+03:00

К счастью, 85-летняя кировчанка не получила серьезных травм. Фото: пресс-служба УГИБДД УМВД России по Кировской области

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В воскресенье, 7 октября, в Кирове иномарка сбила пешехода. ЧП произошло около 11.35 на ул. Ленина, в районе дома № 102. Видеозапись с места событий очевидцы опубликовали в соцсетях. По предварительным данным, 85-летняя кировчанка переходила дорогу по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. В этот момент 55-летняя автоледи на «Хендэ» сбила пенсионерку.

Автоледи на "Хендэ" сбила пенсионерку.ЧП на ул. Ленина в Кирове Видео: vk.com/ky43_ubezhishe

- Владелица иномарки не убедилась в безопасности маневра, - рассказали в пресс-службе УГИБДД по Кировской области. - Сбитая пенсионерка получила травмы - к счастью, они не были опасны для жизни, госпитализация ей не потребовалась.

Ранее мы сообщали о другом ДТП с пострадавшим: на трассе под Зуевкой автомобиль «Киа Соренто» сбил велосипедиста, мужчина погиб на месте.