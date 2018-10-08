Смертельное ДТП на трассе под Зуевкой: иномарка сбила велосипедиста
В пятницу, 5 октября, в Зуевском районе Кировской области произошло смертельное ДТП. Авария случилась около 18.00 часов. Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе областной Госавтоинспекции, 37-летний водитель автомобиля «Киа Соренто» велосипедиста.
- По словам водителя иномарки, дорога была плохо освещена, - пояснили «Комсомолке» в областном управлении ГИБДД. - Мужчина внезапно почувствовал сильный удар справа, у иномарки разбилось стекло. Владелец «Киа» остановился, но не смог понять, что произошло. Следом остановился еще один автомобиль - его водитель и увидел сбитого велосипедиста.
Пострадавшим оказался 45-летний мужчина, от полученных травм он скончался на месте аварии. Сам водитель «Киа Соренто» находился в шоковом состоянии, он попросил очевидцев вызвать «скорую» и полицейских.
Установлено, что водитель иномарки в момент ДТП был трезв. Остальные детали этой аварии предстоит выяснить специалистам Госавтоинспекции.