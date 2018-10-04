2018-10-04T12:31:56+03:00
Общество

В холле новой школы в Урванцево установили «умную остановку»

Электронное табло показывает время прибытия автобусов
Виктория ЛЕБЕДЕВА
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Прямо у школы установили остановку «Улица Капитана Дорофеева»Прямо у школы установили остановку «Улица Капитана Дорофеева»Фото: Валентина РОГАЧЕВА
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В новой школе № 26 в микрорайоне Урванцево прямо в холле установили «Умную остановку». Это большой монитор, на котором отражается время прибытия автобусов к ближайшей остановке. Об этом рассказали в администрации Кирова.

Напомним, что с 1 сентября в микрорайне Урванцево начала работать новая школа № 26. Сейчас в ней обучается 667 человек.

Прямо у школы установили остановку «Улица Капитана Дорофеева». Специально для удобства школьников к этой остановке продлили движение автобусов № 11, 14, 15, 16 (в общей сложности 48 машин). Но так как в это месте узкая проезжая часть, было решено пускать автобусы этих маршрутов до школы по особому расписанию, синхронизированному с началом и окончанием уроков. Это значит, что около 8 утра, когда начинаются уроки, к школе должны приехать автобусы всех четырех маршрутов, а затем они должны приезжать к этой остановке по времени, когда в школе заканчиваются третий, четвертый, пятый и шестой уроки.

Еще в сентябре расписание автобусов вывесили в школе у входа, а классные руководители выдали закладочки с расписанием каждому школьнику, чтобы они вклеили их в дневники и пользовались.

Но начались новые проблемы: не все автобусы доезжают до остановки у школы, многие объявляют конечной «Европейские улочки» или вообще «Ипподром» и детям приходится идти до школы пешком.

Чтобы снять напряжение вокруг расписание автобусов и было принято решение устаноить электронное табло прямо в холле школы.

- Особенно актуально это будет зимой, когда на улице холодно. С «Умной остановкой в школе» ребенок может ориентироваться по времени прибытия автобуса – и ожидать общественный транспорт не на морозе, а в помещении, - рассказал руководитель ЦДС Олег Семаков.

«Умная остановка» работает в тестовом режиме в школе уже неделю, сбоев за это время не было.

В ЦДС подчеркивают, что готовы реализовать этот проект во всех школах города. Правда для этого администрации школ должны установить в школах мониторы.

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