Не без проблем. Как обстоят дела в самой новой школе Кирове

СЕГОДНЯ 01:00 2018-09-25T16:52:36+03:00

Школа в Урванцеве работает всего четвертую неделю, а родители почти каждый день оставляют недовольные комментарии в соцсетях

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Школа в микрорайоне Урванцево (СОШ № 26) стала второй новой школой города за последние 30 лет. Первую открыли в прошлом году в микрорайоне Зиновы (СОШ № 11). Проект строительства типовой, теперь по нему будут строить новые школы и в других районах Кирова, например, в Чистых прудах, где на днях заложили фундамент здания. Детей она примет через год - 1 сентября.

Вообще Урванцево - большой микрорайон, по плану, здесь будут проживать порядка 25-30 тысяч человек. Сейчас микрорайон активно застраивается.

Когда администрация Кирова приняла решение строить новую школу именно здесь, ряд депутатов города недоумевал: почему в таком отдалении, если самая сложная ситуация с загруженностью школ сейчас в центре города, где дети учатся в две смены в переполненных классах?

Но ответ был убедительный: микрорайон строится, в него едут жить молодые семьи с детьми и именно здесь, если сейчас не решать проблему, через несколько лет наступит коллапс с садами и школами. К тому же только в новых микрорайонах можно свободно найти участок земли в 3 га под школу. В центре города, к сожалению, за последние десять лет застроили каждый свободный клочок и необходимой площади просто нет.

К тому же власти пояснили, что новая школа поможет разгрузить учебные заведения на Ипподроме и Юго-Западе. При этом объясняли, что будет создана транспортная инфраструктура, чтобы ребята комфортно добирались к месту учебы.

И вот 1 сентября школа в Урванцеве приняла своих первых 667 учеников, хотя рассчитана на 1000 человек. Но набрать старшеклассников было непросто, ведь многие решили дать детям доучиться в родных школах, с привычными учителями. Особенно это касается тех, кто сейчас работает на ЕГЭ. Поэтому в 26 школе нет ни одного 11 класса. Но зато в новой школе семь первых классов, что как раз говорит о том, что учебное заведение в новом микрорайоне было необходимо.

Тротуары у школыФото: Валентина РОГАЧЕВА

Прошел почти месяц. Новая, укомплектованная современным оборудованием, учебниками, в том числе и электронными, и учителями школа работает. Но весь этот срок почти каждый день родители школьников оставляют недовольные комментарии в соцсетях.

ЧЕМ НЕДОВОЛЬНЫ РОДИТЕЛИ?

Еще до начала учебного года родители обратились в администрацию города с жалобой на дорогу к школе. В строящемся микрорайоне дорога была довольно сильно разбита грузовиками, тротуаров и освещения по пути в школу не было. Власти провели переговоры с застройщиками Урванцева - «Кировспецмонтажем» и «Железно». Те совместными усилиями обустроили временную дорогу и тротуары для проезда к школе. Сейчас на участке от дома № 15 по улице Энтузиастов до ул. Капитана Дорофеева уложены дорожные плиты, обустроен разворотный круг. Рядом со школой сделаны тротуары, установлены опоры уличного освещения. Обустроен красивый современный остановочный павильон. С 1 сентября к этой новой остановке «Улица Капитана Дорофеева» начали ездить автобусы двух маршрутов - № 11 и № 14. Маршрут специально продлили для удобства школьников.

Но родители попросили, чтобы до школы продлили маршруты и других автобусов - № 15 и № 16, чтобы удобно было ездить тем, кто живет в Садаковском, на улицах Ульяновской, Воровского, а также на проспекте Строителей.

Этот вопрос в администрации обсуждали на специально созданной комиссии. Проблема в том, что у остановки «Улица Капитана Дорофеева» довольно узкое место, и если продлить до школы все 4 автобусных маршрута по их полному расписанию (это в общей сложности 48 машин), то передвижение транспортных средств по улице Энтузиастов, где уложена временная дорога, будет проблематичным.

Временные тротуары из плит довольно широкиеФото: Валентина РОГАЧЕВА

В итоге было принято решение организовать до школы № 26 движение всех четырех маршрутов (11, 14, 15, 16), но по специальному расписанию, синхронизированному с началом и окончанием уроков. Это значит, что около 8 утра, когда начинаются уроки, к школе должны приехать автобусы всех четырех маршрутов, а затем они должны приезжать к этой остановке по времени, когда в школе заканчиваются третий, четвертый, пятый и шестой уроки.

Директор школы уверяет, что расписание автобусов вывесили в школе у входа, а классные руководители выдали закладочки с расписанием каждому школьнику, чтобы они вклеили их в дневники и пользовались.

Но начались новые проблемы: не все автобусы доезжают до остановки у школы, многие объявляют конечной «Европейские улочки» или вообще «Ипподром» и детям приходится идти до школы пешком.

- В первые учебные дни дочка, второклассница, несколько раз ходила пешком от «Ипподрома», но чаще от «Европейских улочек». Пока было тепло и сухо, проблем в такой прогулке нет. Но сейчас будет сыро и темно, так что хотелось бы, чтобы автобусы шли по согласованному расписанию до конечной, - жалуется родительница.

От «Европейских улочек» до школы 750 метров, нормальным шагом этот путь занимает 6 минут. От «Ипподрома», конечно, дальше: почти 2 км, или 20 минут ходу. Не критичное расстояние, тем более что не у каждой школы Кирова есть автобусная остановка, до которой могут доехать все ученики.

- В прошлом году внучка училась в школе № 60, ходила от улицы Волкова, путь занимал около 15 минут, при этом от дома до остановки надо было дойти и от остановки до школы тоже. А здесь остановка у самой школы - удобно, надо только приспособиться под расписание, чтобы ребенок после уроков сразу успевал на автобус, а то ведь может зазеваться, заиграться и пропустить. Думаю, если автобусы будут ходить как положено, проблем не будет, - говорит Наталья Васильевна.

В школе считают, что трудности с автобусами временные и как только расписание автобусов утрясется и устаканится, эта проблема сойдет на нет.

Большинство автобусов останавливаются а остановке «Европейские улочки»Фото: Валентина РОГАЧЕВА

ПРЕДСТОИТ ОТЛАДИТЬ

Еще одна проблема, которая волнует родителей, - питание в школьной столовой. Мамы активно делятся жалобами детей на еду на странице в соцсетях. Например, о том, что еда часто холодная, блюда пресные.

Но в администрации школы на эти замечания подчеркивают, что питание в учебном заведении организованно Комбинатом готового питания, как и в других школах города. Меню составлено с соблюдением всех санитарных норм и требований. Конечно, во время раздачи по столам блюда остывают, но не критично. Ставить на столы очень горячие продукты - было бы еще хуже.

- Понятно, что кто-то любит тушеную капусту или паровые котлеты, а кто-то - нет. Но эти блюда, как и все остальные, заложены в согласованное меню, менять его мы не можем, - говорит директор школы Ольга Даровских.

На перемене в новой школе довольно спокойноФото: Валентина РОГАЧЕВА

Ольга Вячеславовна признается, что проблемы в новой школе еще есть, так как работа только началась, многие моменты лишь предстоит отладить. Например, внеурочную работу, положенную по Федеральному образовательному стандарту. Так как новая школа работает в одну смену, здесь будет организована полноценная работа кружков и секций. Но пока старт «внеурочки» планируется лишь на октябрь, так как необходимо решить очень много организационных вопросов.

- Мы все участвуем в образовательном процессе: учителя, дети, родители. Уверена, что совместно нам удастся как можно скорее отладить все сложные моменты, - говорит Ольга Даровских.