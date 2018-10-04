2018-10-04T11:38:27+03:00
Звезды

Фильм «Временные трудности» стал самым посещаемым в нашем регионе

Специально для зрителей фильм продлевают в прокате
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Фото: «Временные трудности»Фото: «Временные трудности»
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Фильм «Временные трудности», который снимался в Кирове, лидирует по посещаемости в ренионе. Всего за две с небольшим недели картину увидели 10 550 человек. Это позволило ленте занять первое место среди всех российских релизов. Такие данные опубликовал ЕГАИС (Единой федерально автоматизированной информационной системы).

- Интерес к фильму еще высокий, и мы уверены, что «Временные трудности» увидят тысячи зрителей, - сообщили в кинотеатре «Колизей».- Для этого мы продлеваем прокат фильма, что бы кировчане смогли увидеть родной город на большом экране.

Абсолютным лидером среди российских фильмов в этом году в нашем регионе стал фильм «Движение вверх». Его посмотрели около 90 тысяч зрителей. Следом за этим фильмом идет картине «Лед» - 47 тысяч жителей области. На третьем месте разместилась комедия «Елки. Новые», которую посмотрели 30 тысяч.

Напомним, что на премьере фильма «Временные трудности» побывали исполнительница главной роли Виктория Соловьева и режиссер Михаил Расходников.

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