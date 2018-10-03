В Кирове 200 домов остаются без отопления, еще 70 - без горячей воды

СЕГОДНЯ 12:31 2018-10-03T12:47:33+03:00

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В правительстве Кировской области сегодня проходит совещание о готовности к отопительному сезону. В нем принимают участие первые лица города и региона. Как сообщила глава Кирова Елена Ковалева, на сегодня в областной столице десятки домов все еще не получили горячую воду и отопление.

- Горячей воды до сих пор нет в 70 домах, - отметила Елена Ковалева. - Срок устранения всех дефектов - 15 октября. Непростая ситуация и с подачей тепла. На сегодня в Кирове без отопления остаются 200 домов. Эту проблему планируется решить до конца рабочей недели, к 5 октября.

Напомним, вчера на заседании правительства Кировской области министр энергетики и ЖКХ Игорь Редькин также говорил о подаче отопления в жилые дома. По данным министра, тепло отсутствует в зданиях по улицам Воровского и Упита в Кирове. Это связано с тем, что «Т Плюс» еще не перешло на «зимний» режим подачи тепла: давление в сетях недостаточно высокое, чтобы «дойти» до всех жилых домов.