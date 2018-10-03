2018-10-03T12:47:33+03:00
Недвижимость

В Кирове 200 домов остаются без отопления, еще 70 - без горячей воды

Об этом рассказала Елена Ковалева
Виктория ЛЕБЕДЕВААлександр ЧАРУШИН
Поделиться:
Отопление должно появиться во всех домах кировчан до 5 октябряОтопление должно появиться во всех домах кировчан до 5 октябряФото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

В правительстве Кировской области сегодня проходит совещание о готовности к отопительному сезону. В нем принимают участие первые лица города и региона. Как сообщила глава Кирова Елена Ковалева, на сегодня в областной столице десятки домов все еще не получили горячую воду и отопление.

- Горячей воды до сих пор нет в 70 домах, - отметила Елена Ковалева. - Срок устранения всех дефектов - 15 октября. Непростая ситуация и с подачей тепла. На сегодня в Кирове без отопления остаются 200 домов. Эту проблему планируется решить до конца рабочей недели, к 5 октября.

Напомним, вчера на заседании правительства Кировской области министр энергетики и ЖКХ Игорь Редькин также говорил о подаче отопления в жилые дома. По данным министра, тепло отсутствует в зданиях по улицам Воровского и Упита в Кирове. Это связано с тем, что «Т Плюс» еще не перешло на «зимний» режим подачи тепла: давление в сетях недостаточно высокое, чтобы «дойти» до всех жилых домов.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сотрудники РУМЦ ВятГУ провели профориентационное мероприятие «Альфаплан: шаг в будущее»
Лучшим муниципалитетом Кировской области стал Котельничский район, а худшим - Афанасьевский
В Кирове ищут слесаря по ремонту поездов с зарплатой в 150 тысяч рублей
Кировчанка проникла в квартиру соседей и угрожала им ножом
Пятерых узбеков-нелегалов могут отправить на родину за незаконную работу на кировском предприятии
Рост цен на жилье: Киров оказался в тройке лидеров по России
Комитет РСПП по цифровой экономике рассмотрел подходы к повышению экспортного потенциала российских облачных сервисов
В Кировской области водитель иномарки сбил лошадь
В Кировской области мужчина убил 7-месячную дочь
С Днем пожилых людей!
Пятнадцатилетнего кировского подростка ищут вторую неделю
Друзья! В ветцентре «ЗооЛайт» принимают только профессионалы
В Кирове бесправник врезался в столб: пострадал пассажир авто
В Советске неделю назад пропал проблемный подросток
98,5% жителей Кировской области вовремя платят за коммуналку
Мошенник под видом работника кладбища похитил у кировчан 270 тысяч рублей
В Кирове за кандидата в депутаты собирали поддельные подписи
В районе Зонального института в Кирове восстановили освещение
Верхнекамская больница получила вертолетную площадку
Тонущую кировскую семью от смерти спас известный грузинский танцор
«Сбормобиль» проедет по 11 точкам Кирова и примет вторсырье
Выкинутый на улицу двухмесячный котенок пытался укрыться от непогоды в детском саду