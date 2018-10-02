Последние 68 домов в Кирове получат тепло уже через сутки

СЕГОДНЯ 16:25 2018-10-02T16:25:10+03:00

Отопление до сих пор не включили в домах по улицам Воровского и Упита Фото: Алексей БУЛАТОВ

Это связано с тем, что поставщик перейдет на «зимний» режим подачи ресурса

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Сегодня, 2 октября, состоялось заседание правительства Кировской области. Одним из главных вопросов на повестке стал ход отопительного сезона в городе Кирове и районах области. Как сообщил министр энергетики и ЖКХ региона Игорь Редькин, на данный момент в Кирове тепло появилось уже в 3572 домах. Без коммунального блага остаются 68 зданий.

- В основном тепло отсутствует в домах по улицам Воровского и Упита, - подчеркнул Игорь Редькин. - Это связано с тем, что ПАО «Т Плюс» пока что подает теплоэнергию в облегченном, а не в «зимнем» режиме. Давление в сетях пока что не столь высокое, поэтому до некоторых домов оно попросту не доходит.

По словам министра, уже завтра, 3 октября, «Т Плюс» перейдет на «зимний» отопительный режим. Таким образом, давление в сетях поднимется и отопление «дойдет» до всех домов кировчан.