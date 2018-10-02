Прокуратура заставит убрать 15 незаконных свалок в Туже

СЕГОДНЯ 12:21 2018-10-02T14:14:23+03:00

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В Тужинском районе Кировской области нашли 15 незаконных свалок твердых бытовых отходов (ТБО). Свалки обнаружили в самой Туже, а также в Ныровском, Михайловском, Грековском и Пачинском поселениях. Местные власти не сделали ничего для ликвидации этих свалок ТБО, хотя по закону должны были собрать и вывезти весь мусор.

- Свалки отходов в Тужинском районе наносили серьезный вред природе и экологии, - подчеркнули в прокуратуре Кировской области. - В суд были направлены иски против местных властей. Яранский районный суд признал эти свалки незаконными и обязал органы муниципальной власти заняться их ликвидацией.

Сотрудники Тужинской прокуратуры возьмут на контроль этот вопрос и будут следить за тем, чтобы все свалки действительно были уничтожены.

Напомним, что с 1 января все жители Кировской области без исключения будут платить за вывоз мусора. Тариф установит РСТ до 20 декабря. На данный момент известно, что плата с человека не будет превышать 156 рублей.