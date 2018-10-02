2018-10-02T14:17:47+03:00
Происшествия

ГИБДД: на дорогах Кирова погибли 16 человек

В Госавтоинспекции подвели статистику аварий за последние 9 месяцев
Александр ЧАРУШИН
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К концу сентября число ДТП, зафиксированных в Кирове, возросло почти до 600 случаевК концу сентября число ДТП, зафиксированных в Кирове, возросло почти до 600 случаевФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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За январь-сентябрь 2018 года на кировских дорогах погибли 16 человек. Такую статистику приводят в городском отделе ГИБДД. Всего с начала года в Кирове зафиксировано 599 аварий, в которых 695 человек получили травмы. Отметим, что 229 ДТП - это наезды машин на пешеходов, причем в 92 случаях автолюбители сбили пенсионеров.

Только за три недели сентября 2018 года в Кирове произошло 40 ДТП с пешеходами, в них 37 человек получили травмы, еще четверо - погибли.

Напомним, ранее в Госавтоинспекции рассказали, кировчане какого возраста чаще всего нарушают правила движения и попадают в ДТП. Как оказалось, самыми злостными нарушителями признаны 32-летние автолюбители: они чаще всего попадают на видеокамеры, фиксирующие нарушения правил вождения.

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