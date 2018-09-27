2018-09-27T14:56:24+03:00
Происшествия

Возраст кировчан, которые чаще всего нарушают ПДД, - 32 года

ГИБДД составила рейтинг самых злостных нарушителей
Анна ВОЛКОНСКАЯ
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Чаще всего в аварии попадают молодые люди от 18 до 29 лет.Чаще всего в аварии попадают молодые люди от 18 до 29 лет.Фото: Игорь ЧАБАНЕНКО
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В кировской ГИБДД для того, чтобы понимать, с какими нарушителями нужно бороться на дороге и на что больше обращать внимание, провели огромную аналитическую работу. Собрали данные с камер видеонаблюдения, проанализировали возраст водителей. И составили из цифр портрет кировчанина-автомобилиста, который чаще всего забывает о безопасности на дорогах.

Как оказалось, чаще всего под камеры фотовидеофиксации попадают водители в возрасте… 32 лет! Неожиданно, но факт. Казалось бы, нарушать должны менее опытные водители. Но факт остается фактом. Мужчины и женщины этого же возраста отличаются самым опасным стилем вождения: камеры засняли аж 11 522 нарушения правил вождения. Так что, уважаемые водители, если вы думаете, что вас никто не видит и не следит за вами, - ошибаетесь! Кстати, самое распространенное - это превышение скорости.

В группе с наиболее безопасным стилем вождения реже всех нарушающих ПДД оказались кировчане старше 70 лет. С начала года они совершили 4 626 нарушений ПДД. Причем количество ДТП с участием старших по возрасту водителей сократилось на 10% по сравнению с прошлым годом - 18 ДТП.

Правонарушители были разделены на шесть возрастных групп:

- 18-29 лет;

- 30-40 лет;

- 40-50 лет;

- 50-60 лет;

- 60-70 лет;

- свыше 70 лет.

Рейтинг самых злостных нарушителей. Инфографика: Алексей ГМЫЗИН

Рейтинг самых злостных нарушителей. Инфографика: Алексей ГМЫЗИН

С начала года водители от 40 до 50 лет совершили 71 798 правонарушений. И стали виновниками каждого шестого ДТП (151).

Систематически нарушают ПДД кировчане в возрасте 27, 38, 48, 58, 69, 78 и 88 лет.

Чаще всего в автомобильные аварии попадают молодые люди в возрасте от 18 до 29 лет. Кировчане этой возрастной группы стали участниками каждой четвертой аварии (223 ДТП), в которых 30 человек погибли и 304 получили травмы.

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