2018-10-01T11:16:52+03:00
Общество

Прогноз погоды на неделю в Кирове: будет пасмурно и дождливо

Ожидается до +12 градусов
Анна КРЮКОВА
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Всю неделю в Кирове будет лить дождь. Фото: pixabay.comВсю неделю в Кирове будет лить дождь. Фото: pixabay.com
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Очередная рабочая неделя в Кирове окажется дождливой. Синоптики прогнозируют осадки каждый день, кроме вторника. Самыми дождливыми днями станут среда и четверг.

В понедельник, 1 октября, днем воздух прогреется до +8 градусов, ночью будет +3.

Во вторник станет теплее, до +11. Ночью ожидается +6 градусов.

В среду, 3 октября, в Кирове будет +12, ночью температура воздуха прогреется до +7 градусов.

На следующий день, в четверг, погода почти не изменится. Днем ожидается +11, ночью +7.

В пятницу в нашем городе похолодает. Днем столбик термометра поднимется до отметки +6 градусов. Ночью будет всего +1 градус.

Узнать полный прогноз на октябрь можно здесь. Синоптики обещают, что новый месяц принесет в Киров сильные заморозки и первый снег.

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