Прогноз погоды на неделю в Кирове: будет пасмурно и дождливо

СЕГОДНЯ 11:16 2018-10-01T11:16:52+03:00

Всю неделю в Кирове будет лить дождь. Фото: pixabay.com

Изменить размер текста: A A

Очередная рабочая неделя в Кирове окажется дождливой. Синоптики прогнозируют осадки каждый день, кроме вторника. Самыми дождливыми днями станут среда и четверг.

В понедельник, 1 октября, днем воздух прогреется до +8 градусов, ночью будет +3.

Во вторник станет теплее, до +11. Ночью ожидается +6 градусов.

В среду, 3 октября, в Кирове будет +12, ночью температура воздуха прогреется до +7 градусов.

На следующий день, в четверг, погода почти не изменится. Днем ожидается +11, ночью +7.

В пятницу в нашем городе похолодает. Днем столбик термометра поднимется до отметки +6 градусов. Ночью будет всего +1 градус.

Узнать полный прогноз на октябрь можно здесь. Синоптики обещают, что новый месяц принесет в Киров сильные заморозки и первый снег.