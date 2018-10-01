Прогноз погоды на неделю в Кирове: будет пасмурно и дождливо
Очередная рабочая неделя в Кирове окажется дождливой. Синоптики прогнозируют осадки каждый день, кроме вторника. Самыми дождливыми днями станут среда и четверг.
В понедельник, 1 октября, днем воздух прогреется до +8 градусов, ночью будет +3.
Во вторник станет теплее, до +11. Ночью ожидается +6 градусов.
В среду, 3 октября, в Кирове будет +12, ночью температура воздуха прогреется до +7 градусов.
На следующий день, в четверг, погода почти не изменится. Днем ожидается +11, ночью +7.
В пятницу в нашем городе похолодает. Днем столбик термометра поднимется до отметки +6 градусов. Ночью будет всего +1 градус.
Узнать полный прогноз на октябрь можно здесь. Синоптики обещают, что новый месяц принесет в Киров сильные заморозки и первый снег.