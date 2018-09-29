2018-09-29T14:22:11+03:00
Общество

Погода на октябрь 2018 в Кирове: ждем первый снег и сильные заморозки

«Комсомолка» узнала, какую погоду принесет нам второй месяц осени
Анна КРЮКОВА
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В середине октября в Кирове выпадет первый снег. Фото: pixabay.comВ середине октября в Кирове выпадет первый снег. Фото: pixabay.com
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В октябре кировчанам придется по-настоящему утеплиться. В этом месяце в нашем городе выпадет первый снег, и придут сильные заморозки. Ночами температура воздуха будет опускаться уже до -4 градусов. Солнечных дней будет мало, в основном в октябре будет лить дождь. Так что запасаемся теплыми вещами и хорошим настроением.

НАЧАЛО МЕСЯЦА БУДЕТ ТЕПЛЫМ

Начало октября окажется достаточно теплым. Температура воздуха будет подниматься до +9…+11 градусов днем, и до +5…+6 градусов ночью. С 5-ого октября ночи в Кирове станут еще холоднее. В это время суток температура воздуха будет держаться на уровне +2 градусов.

ПЕРВЫЙ СНЕГ

По прогнозам GISMETEO, 10 октября столбик термометра впервые опустится до отметки в 0 градусов. А уже с 15 октября минусовая температура будет держаться в Кирове и днем. В эти дни в нашем городе как раз выпадет первый снег. Правда уже 17 октября в городе потеплеет до +7 градусов, будет идти дождь.

МИНУСОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА

С 20 октября и до конца месяца в Кирове будет стабильно прохладно. Днем температура воздуха будет держаться на уровне -2, ночью ожидается -4 градуса. Почти ежедневно в городе будет идти снег. С 26 октября в город придет незначительное потепление. Днем ожидается +3 градуса, ночью -1.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В октябре около 10 дней окажутся солнечными, либо с переменной облачностью.

Примерно 11 дней будут дождливыми.

Чуть меньше 10 дней в Кирове будет идти снег.

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