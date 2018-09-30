2018-09-30T14:16:27+03:00
Происшествия

Соцсети: в Кирове вновь пытаются жечь деревянные дома

«Жертвой» был выбран дом на улице Красина
Александр ЧАРУШИН
Поделиться:
Днем ранее пытались поджечь дом по ул. Щорса. Фото: ru.publica.mdДнем ранее пытались поджечь дом по ул. Щорса. Фото: ru.publica.md
Изменить размер текста:

Утром в воскресенье, 30 сентября в Кирове произошла очередная попытка поджога жилого дома. Очевидцы рассказали об этом в сообществе «Злой кировчанин». Автор записи утверждает, что дом по адресу ул. Красина, 6 пытались поджечь двое кировчан маргинального вида, женщина и молодой человек.

- Женщина точно была нетрезвой, - сообщили очевидцы. - С ней был наглый парень, лет 20 на вид. Возможно, с ними был еще кто-то, на месте ЧП видели легковой автомобиль.

Другие пользователи соцсетей сообщили о том, что аналогичная попытка поджога была совершена вчера на ул. Щорса.

Напомним, полиция разыскивает подозреваемого в серии поджогов на территории Кирова. Молодой человек попал на записи камер видеонаблюдения.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Аудиторы выяснят, на что в «Победилово» тратят бюджетные деньги
Скончался кировский краевед, придумавший название Радужного
В понедельник сотни кировских домов останутся без света
В Кирове сожгли две опасные говяжьи туши
В Кирове с ночи ищут пропавшего 15-летнего подростка
Утром в пригороде Кирова произошел пожар
В Оричевском районе обрушился мост: 30 жилых домов отрезаны от «большой земли»
В Кирове ищут школьницу, во второй раз подряд сбежавшую из дома
В Кирово-Чепецке собака напала на прохожих
Правительство: финансирование КРИКа стало нецелесообразным
В Кирове официально открыли памятник конькобежке Исаковой
«Сплошные проверки» водителей вернулись в Первомайский район Кирова
«Ваши отговорки неуместны»: Илья Шульгин пообещал штрафовать подрядчиков за затянутый ремонт дворов
В четырех районных больницах появились мобильные флюорографы
Погода на выходные в Кирове: дождь, ветер и мороз по коже
Кировские прокуроры и чиновники стали участниками форума ПФО в Нижнем Новгороде
МЧС предупреждает: завтра в Кирове дожди и штормовой ветер
Владимир Быков: «Ассоциация законодателей Приволжья - площадка для продвижения региональных инициатив на государственный уровень»
Пенсия у мужчин в Кировской области на 1000 рублей больше, чем у женщин
За месяц в Кировской области в ДТП погибли четверо лосей