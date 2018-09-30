Соцсети: в Кирове вновь пытаются жечь деревянные дома

СЕГОДНЯ 14:16 2018-09-30T14:16:27+03:00

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Утром в воскресенье, 30 сентября в Кирове произошла очередная попытка поджога жилого дома. Очевидцы рассказали об этом в сообществе «Злой кировчанин». Автор записи утверждает, что дом по адресу ул. Красина, 6 пытались поджечь двое кировчан маргинального вида, женщина и молодой человек.

- Женщина точно была нетрезвой, - сообщили очевидцы. - С ней был наглый парень, лет 20 на вид. Возможно, с ними был еще кто-то, на месте ЧП видели легковой автомобиль.

Другие пользователи соцсетей сообщили о том, что аналогичная попытка поджога была совершена вчера на ул. Щорса.

Напомним, полиция разыскивает подозреваемого в серии поджогов на территории Кирова. Молодой человек попал на записи камер видеонаблюдения.