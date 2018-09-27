2018-09-27T10:56:17+03:00
Общество

В Кирове разыскивают подозреваемого в серии поджогов

Мужчина попал на камеры видеонаблюдения
Анна КРЮКОВА
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Мужчину подозревают в пяти поджогах. Фото: УМВД по г. КировуМужчину подозревают в пяти поджогах. Фото: УМВД по г. Кирову
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С августа по сентябрь 2018 года в Ленинском районе города несколько раз горели деревянные жилые дома. УМВД России по Кирову разыскивает подозреваемого в поджоге как минимум 5 зданий. Он попал на камеры видеонаблюдения.

- Мужчине на вид 20-35 лет, худощавого телосложения. - Он был одет в черную куртку, синие джинсы, серые кроссовки с белой подошвой и черную бейсболку.

Подозреваемый в поджогах.Видео: УМВД по г.Кирову

Если вы узнали человека на видео, просьба сообщить об этом в полицию по номерам: (8332) 56-60-20, 8-922-964-11-64 или 02 (102 с мобильного).

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