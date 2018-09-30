Утром в пригороде Кирова произошел пожар

СЕГОДНЯ 09:40 2018-09-30T09:40:33+03:00

Причины возгорания пока что не названы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Об этом сообщили в МЧС

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Утром в воскресенье, 30 сентября в Кирове горели постройки на садовом участке. Как сообщили в пресс-службе областного ГУ МЧС, пожар произошел около 05.00 часов утра в садово-дачном товариществе «Автомобилист-Лянгасово». Возгорание началось с хозяйственной постройке. В итоге огонь уничтожил саму хозпостройку, также пострадал рубленый колодец.

- Пожар тушили шестеро спасателей, - пояснили в ГУ МЧС. – Также для ликвидации последствий огня использовались две машины спецтехники. Данных о пострадавших в пожаре нет, причины возгорания пока что не установлены.

Напомним, еще один крупный пожар произошел в минувшую пятницу в Вятских Полянах, там горел жилой дом. На месте ЧП были обнаружены два тела местных жителей.