2018-09-28T16:51:41+03:00
Происшествия

Пожар в Вятских Полянах унес жизни двоих человек

Следователи выяснят все детали ЧП
Александр ЧАРУШИН
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Причина возникновения огня пока что не названаПричина возникновения огня пока что не названаФото: Максим КИСЕЛЕВ
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Утром в четверг, 27 сентября, в Вятских Полянах произошел крупный пожар. Как сообщает областной следком, ЧП произошло в доме по 1-му переулку Толстого. Огонь уничтожил крышу и перекрытия в здании, также пострадали стены и имущество внутри дома. На месте ЧП были обнаружены тела двоих местных жителей.

- Погибшими оказались 77-летний хозяин квартиры и его 67-летняя гостья, - пояснили в СУ СКР по Кировской области. - По предварительным данным, накануне они вместе выпивали. Что именно стало причиной пожара, пока что неизвестно. Следователи устанавливают все детали этой трагедии.

В пресс-службе ГУ МЧС по Кировской области сообщают, что пожар начался около 09.40 часов утра. В его тушении участвовали 27 специалистов и 9 единиц техники.

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