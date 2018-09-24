В Кирове разыскали пропавшую 10-летнюю девочку

СЕГОДНЯ 13:04 2018-09-24T14:57:04+03:00

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В Кирове нашли пропавшую девочку. Кира ушла из дома в субботу, 22 сентября, в 11 утра. Вечером домой девочка не вернулась. Родители ребенка обратились в полицию и к активистам поискового отряда «Лиза Алерт».

Волонтеры распространили информацию в соцсетях и приступили к поискам. Вместе с сотрудниками полиции они прочесывали город. В итоге ребенка нашли спустя сутки. Сейчас с девочкой все в порядке.

Напомним, что в Кирово-Чепецком районе до сих пор разыскивают 68-летнюю местную жительницу. В последний раз ее видели днем 18 сентября.