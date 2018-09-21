2018-09-21T10:27:58+03:00
Общество

В Кирово-Чепецке идут поиски 68-летней женщины

Во вторник женщина ушла из дома и не вернулась
Елизавета Захарова
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Жительница Кирово-Чепецка пропала два дня назад. Фото: vk.com/lizaalert_kirovЖительница Кирово-Чепецка пропала два дня назад. Фото: vk.com/lizaalert_kirov
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В деревне Исуповской Кирово-Чепецкого района пропала 68-летняя местная жительница. Днем 18 сентября 2018 года ее видели в последний раз. С того момента о ней ничего не известно.

На вид Раиса Помаскина ростом 155 сантиметров, среднего телосложения, с короткострижеными темными волосами с проседью. Глаза у женщины зеленые.

Когда ее видели в последний раз, она была одета в бежевый плащ, темные штаны и синие резиновые сапоги.

Если у вас есть какая-либо информация о Раисе Ивановне, просьба сообщить ее по телефону: 8(800)700-54-52 или 112.

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