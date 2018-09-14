2018-09-14T14:44:13+03:00
Происшествия

В лесу около поселка Демьяново нашли теплицу с наркотиками

Владельцем строения оказался 28-летний местный житель
Александр ЧАРУШИН
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Мужчина построил теплицу в лесу, чтобы скрыть ее от односельчанМужчина построил теплицу в лесу, чтобы скрыть ее от односельчанФото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.
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В лесу неподалеку от поселка Демьяново Кировской области полицейские обнаружили теплицу с растительными наркотиками. Как сообщает УМВД по региону, незаконное строение принадлежало местному жителю. 28-летний мужчина оборудовал теплицу в нескольких километрах от поселка, чтобы ее не обнаружили соседи.

- Оперативники изъяли высушенное растение, - пояснили в УМВД. - Из него можно было изготавливать растительные наркотики. Против мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 228 УК РФ «Незаконное хранение наркотических средств». Наказание будет зависеть от того, какое именно количество наркотиков он хранил.

Напомним, на днях мы рассказывали о жительнице Санчурского района, которую будут судить за выращивание мака. Уголовное дело против женщины передано в суд.

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