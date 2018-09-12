2018-09-12T10:59:41+03:00
Происшествия

Жительнице Кировской области «светит» тюрьма за мак

Женщина вырастила 50 кустов растения на своем приусадебном участке
Виктория ЛЕБЕДЕВА
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Женщина вырастила 50 кустов растения на своем приусадебном участкеЖенщина вырастила 50 кустов растения на своем приусадебном участкеФото: Валентина РОГАЧЕВА
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В суд Санчурского района передано дело о незаконном культивировании растений, содержащих наркотические средства.

Сотрудники полиции установили, что минувшим летом 45-летняя жительница Санчурского района вырастила на своем приусадебном участке 50 кустов мака. Причем это были не просто декоративные цветочки, посаженные для красоты, а именно растения, содержащие наркотические средства.

Мак уничтожили, а на женщину завели уголовное дело по статье «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства».

Прокурор Санчурского района утвердил обвинительное постановление по уголовному делу и оно уже передано в суд.

По данной статье женщине грозит штраф до 300 тысяч рублей или лишение свободы до двух лет.

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