Жительнице Кировской области «светит» тюрьма за мак
В суд Санчурского района передано дело о незаконном культивировании растений, содержащих наркотические средства.
Сотрудники полиции установили, что минувшим летом 45-летняя жительница Санчурского района вырастила на своем приусадебном участке 50 кустов мака. Причем это были не просто декоративные цветочки, посаженные для красоты, а именно растения, содержащие наркотические средства.
Мак уничтожили, а на женщину завели уголовное дело по статье «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства».
Прокурор Санчурского района утвердил обвинительное постановление по уголовному делу и оно уже передано в суд.
По данной статье женщине грозит штраф до 300 тысяч рублей или лишение свободы до двух лет.