Над Кировской областью полыхало полярное сияние

11 Сент. 13:19 2018-09-11T15:15:34+03:00

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Красивое явление можно было наблюдать в понедельник вечером в Кирове, в Даровском, Подосиновском районах.

- Посияло очень неплохо, - написал в группе «Любительская метеорология в Кирове» ее создатель Алексей Кокорин. - Землю стал «обдувать» быстрый солнечный ветер из корональной дыры на Солнце - области солнечной короны, где понижены плотность и температура плазмы. К сожалению, в спешке на камере не смог правильно выставить фокус на бесконечность и все кадры максимума активности сияния получились «размытыми». А ведь на максимуме можно было увидеть даже две дуги сияния, не говоря уже о других формах.

Причем северное или полярное сияние на нашей широте не такая уж редкость - его можно наблюдать в любое время года в ночное время при ясной погоде. Однако Алексей Кокорин сетует на то, что ему из-за облачной погоды не удавалось заснять сияние с 2016 года.

Кстати, сегодня кировчан приглашают на астровыезд.