2018-09-11T13:10:01+03:00
Общество

Сегодня кировчан приглашают на астровыезд

Участники будут наблюдать за звездным небом, в частности, Марсом
Анна ВОЛКОНСКАЯ
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На астровыезды собираются десятки кировчан. Фото: vk.com/astro_kirovНа астровыезды собираются десятки кировчан. Фото: vk.com/astro_kirov
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Сегодня вечером, 11 сентября 2018 года, кировчан приглашают понаблюдать за звездами к деревне Сивая неподалеку от Нижне-Ивкино. Группа «Любительская астрономия в Кирове» уже не первый раз практикует выезды за город для наблюдения за звездами и интересными астрономическими явлениями. Сегодня выезд посвящен наблюдениям, в частности, за Марсом.

- Желающие принять участие в выезде, записывайтесь в комментарии к записи. Кто на машине - укажите это и то, сколько свободных мест у вас есть, - сообщает группа астрономов-любителей. - Кто без машины - напишите в комментариях, с кем из водителей вы планируете ехать.

ВАЖНО

Сбор проходит у фонтана на Театральной площади, со стороны Драмтеатра, в 19.30. 10 минут будут ждать опаздывающих. На место планируется прибыть в 20.45. Обратно выехать - в час ночи.

КСТАТИ

Выезд состоится только при ясной или малооблачной погоде! В случае непогоды выезд будет перенесен на другой день. Одевайтесь тепло. Если у вас есть свой телескоп или бинокль, то можно взять его с собой.

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