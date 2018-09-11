Сегодня кировчан приглашают на астровыезд

11 Сент. 12:21 2018-09-11T13:10:01+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня вечером, 11 сентября 2018 года, кировчан приглашают понаблюдать за звездами к деревне Сивая неподалеку от Нижне-Ивкино. Группа «Любительская астрономия в Кирове» уже не первый раз практикует выезды за город для наблюдения за звездами и интересными астрономическими явлениями. Сегодня выезд посвящен наблюдениям, в частности, за Марсом.

- Желающие принять участие в выезде, записывайтесь в комментарии к записи. Кто на машине - укажите это и то, сколько свободных мест у вас есть, - сообщает группа астрономов-любителей. - Кто без машины - напишите в комментариях, с кем из водителей вы планируете ехать.

ВАЖНО

Сбор проходит у фонтана на Театральной площади, со стороны Драмтеатра, в 19.30. 10 минут будут ждать опаздывающих. На место планируется прибыть в 20.45. Обратно выехать - в час ночи.

КСТАТИ

Выезд состоится только при ясной или малооблачной погоде! В случае непогоды выезд будет перенесен на другой день. Одевайтесь тепло. Если у вас есть свой телескоп или бинокль, то можно взять его с собой.