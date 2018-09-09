В Кирове довыборы проходят без нарушений
Работают 133 выборных участка
Сегодня кировчане выбирают двух депутатов в ОЗС и двух - в гордумуФото: Иван МАКЕЕВ
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На данный момент никаких нарушений на выборных участках Кирова зафиксировано не было. Напомним, что в единый день голосования в областном центре выбирают двух кандидатов в городскую думу и двух кандидатов - в областное Законодательное собрание.
Выбирать своих представителей в городскую думу будут жители части Октябрьского и Первомайского районов. В ОЗС вакантны два кресла: по Оричевскому одномандатному избирательному округу № 10 и Кировскому одномандатному округу № 23.
Работают 133 участка.