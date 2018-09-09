2018-09-10T12:37:26+03:00
Политика

В Кирове довыборы проходят без нарушений

Работают 133 выборных участка
Анна ВОЛКОНСКАЯ
Поделиться:
Сегодня кировчане выбирают двух депутатов в ОЗС и двух - в гордумуСегодня кировчане выбирают двух депутатов в ОЗС и двух - в гордумуФото: Иван МАКЕЕВ
Изменить размер текста:

На данный момент никаких нарушений на выборных участках Кирова зафиксировано не было. Напомним, что в единый день голосования в областном центре выбирают двух кандидатов в городскую думу и двух кандидатов - в областное Законодательное собрание.

Выбирать своих представителей в городскую думу будут жители части Октябрьского и Первомайского районов. В ОЗС вакантны два кресла: по Оричевскому одномандатному избирательному округу № 10 и Кировскому одномандатному округу № 23.

Работают 133 участка.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В микрорайоне Чистые Пруды заложили фундамент для школы на 1000 учеников
В Кирове разыскивают насильника-наркомана, напавшего на 20-летнюю девушку
Срочно: в Кирове пропала 10-летняя девочка
В Кирове бетоновоз сбил мальчика-велосипедиста
По Пижанскому району бегает бешеная лиса
В Кирово-Чепецке маршрутный автобус сбил женщину
Спустя сутки полиция нашла пропавшего грибника-инвалида
На улице Коммуны грузовому транспорту на год запрещен проезд
В Вятских Полянах закрыли дело против замначальника судебных приставов
КРИК - банкрот: Арбитражный суд вынес свой вердикт
Кировчанка лишилась 118 тыс. рублей, продавая платье
Кировчане получат квитанции с перерасчетом платы за горячую воду
Жителям Кировской области вернули 92 млн рублей задолженности по зарплате
Неуравновешенного преступника из Черной Холуницы отправят на принудительное лечение