В Кирове довыборы проходят без нарушений

9 Сент. 13:22 2018-09-10T12:37:26+03:00

Сегодня кировчане выбирают двух депутатов в ОЗС и двух - в гордуму Фото: Иван МАКЕЕВ

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На данный момент никаких нарушений на выборных участках Кирова зафиксировано не было. Напомним, что в единый день голосования в областном центре выбирают двух кандидатов в городскую думу и двух кандидатов - в областное Законодательное собрание.

Выбирать своих представителей в городскую думу будут жители части Октябрьского и Первомайского районов. В ОЗС вакантны два кресла: по Оричевскому одномандатному избирательному округу № 10 и Кировскому одномандатному округу № 23.

Работают 133 участка.