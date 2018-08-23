Кого кировчане будут выбирать в единый день голосования?

СЕГОДНЯ 18:00 2018-08-23T16:48:39+03:00

Единый день голосования в этом году - 9 сентября Фото: Иван МАКЕЕВ

9 сентября пройдут довыборы в Кировскую городскую думу и в Законодательное собрание области

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Всего год назад - 10 сентября 2017 года - жители Кировской области выбирали на пять лет главу региона, а жители Кирова - еще и депутатов Городской думы VI созыва. Но прошел год, а в Кирове вновь появились баннеры, призывающие прийти на избирательные участки в единый день голосования - 9 сентября 2018 года.

«Комсомолка» узнала, кого в этом году будем выбирать: депутатов на вакантные места в Кировскую городскую думу и в Законодательное собрание области. Также в районах области будут проходить выборы депутатов в органы местного самоуправления.

ДОВЫБОРЫ В КИРОВСКУЮ ГОРДУМУ

Городская дума VI созыва отработала год, но за это время образовалось два свободных места.

Так, 8 апреля на 60-м году жизни скончался заместитель генерального директора по качеству АО «ВМП «Авитек», депутат Кировской городской думы по Октябрьскому одномандатному избирательному округу № 12 Валентин Васильевич Анкудинов.

А 23 мая депутат Кировской городской думы по Первомайскому одномандатному избирательному округу № 16 Лариса Анатольевна Копысова перешла на работу в администрацию города, став заместителем по социальным вопросам.

На вакантные места и объявлены довыборы.

Выбирать своих представителей в Городскую думу будут жители части Октябрьского и Первомайского районов.

Так, по Октябрьскому избирательному округу № 12 на выборы идут:

- от «Единой России» - 40-летний заместитель начальника цеха ВМП «Авитек» Александр Владимирович Чулков.

- от «Справедливой России» - 46-летний замдиректора коммерческого банка «Пойдем!» Михаил Николаевич Ковязин.

- от ЛДПР - 25-летний генеральный директор ООО «Баларфарм» Кирилл Николаевич Писный.

- от «КПРФ» - 53-летний временно неработающий Сергей Анатольевич Разумов.

- от «Коммунистов России» - 48-летний временно неработающий Сергей Викторович Садовников.

По Первомайскому избирательному округу № 16 на выборы идут:

- от «Единой России» - 22-летний директор по стратегическому развитию ООО «Управляющая компания «Спутник» Павел Валенчук.

- от «КПРФ» - 22-летний специалист по работе с молодежью в обкоме партии Михаил Вячеславович Кремлев.

- от «ЛДПР» - 40-летняя заместитель руководителя отдела развития ООО «Телекомпания регионов» Ольга Ивановна Павлова.

- от «Коммунистов России» - 35-летний начальник дежурной части ООО «Охранное агентство «Страж» Андрей Юрьевич Фоминых.

- самовыдвиженец - 54-летний директор МУП «Кировсвет» Виктор Валентинович Ишутинов.

А вот кандидат от «Справедливой России», 50-летний индивидуальный предприниматель Альберт Александрович Бикалюк, был снят с довыборов решением суда, так как на момент регистрации кандидатом все еще являлся членом партии «Единая Россия».

ДОВЫБОРЫ В ЗАКСОБРАНИЕ

В Законодательном собрании Кировской области также появились вакантные места. Но если на кресло выбывших депутатов-списочников будут назначены следующие за ними по списку кандидаты, то вот на места депутатов-одномандатников объявлены довыборы.

Сейчас вакантны два: по Оричевскому одномандатному избирательному округу № 10 (депутат Валерий Крепостнов, который решил перейти в Кировскую городскую думу) и Кировскому одномандатному округу № 23 (это место занимал депутат Василий Сураев, который скончался).

По Оричевскому одномандатному избирательному округу № 10 на место в Заксобрании претендуют:

- от «Единой России» - 62-летний генеральный директор ООО «Нанолек» Михаил Сергеевич Некрасов.

- от «Коммунистов России» - 43-летний главный инженер ООО «Стройотряд» Николай Александрович Барсуков.

- от «КПРФ» - 58-летний индивидуальный предприниматель Сергей Викторович Чемоданов.

- от «ЛДПР» - 21-летний студент ВятГУ, депутат Слободской городской думы Николай Николаевич Дубравин.

- от «Справедливой России» - 52-летний оператор систем учета и регулирования потребления энергоресурсов ООО «Комфорт» Владимир Пантелеевич Бобров.

По Кировскому одномандатному округу № 23 на место в Заксобрании претендуют:

- от «Единой России» - 39-летний заместитель генерального директора ОАО «Здрава» Василий Владимирович Савиных.

- от «Коммунистов России» - 62-летняя пенсионерка Светлана Геннадьевна Селезнева.

- от «КПРФ» - 22-летний специалист по работе с молодежью в обкоме партии Михаил Вячеславович Кремлев.

- от «ЛДПР» - 33-летний директор ООО «КПД» Андрей Леонидович Коновалов.

- от «Справедливой России» - 53-летняя помощник генерального директора по организационно-правовому обеспечению и социальным вопросам ЗАО «Кировский молочный комбинат» Татьяна Викторовна Платунова.