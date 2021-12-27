Бумага, шишки, комнатные растения: «Комсомолка» подвела итоги конкурса «Парад Елок - 2021»

Фото: Любовь ТРУШНИКОВА
В преддверии Нового года кировская «Комсомолка» решила провести конкурс под названием «Парад Елок-2021». Читатели в течение декабря присылали нам своих праздничных красавиц. Но не простых, а креативных и интересных!
Фото: Любовь ПОЛУШИНА
Светящуюся елочку нам прислала жительница областного центра, Любовь. С этими украшениями и гирлянды не нужны. И выглядит примечательно!
Фото: Марина СЫРЧИНА
Елочка из сосновых шишек разместилась в библиотеке поселка Дубровка Белохолуницкого района. Местные работники вовсю готовятся к встрече Нового года, и сообразили вот такое украшение.
Фото: Любовь ТРУШНИКОВА
Вот такой новогодний «Хоровод елочек» смастерили юные экологи дошкольной группы детского сада и дети-читатели троицкой библиотеки.
А КАК У НИХ?
Поглядев на наши елочки, своими необычными украшениями захотели поделиться с нами и жители других городов России.
Фото: Софья ТЮПОВА
Эту хэнд-мейд елочку сделала Софья из Курска. Смотрится весьма оригинально и привлекает внимание.
Фото: Андрей ВОДЯНИЦКИЙ
В Новосибирской Государственной областной научной библиотеке собрали елку из… старых материнских плат. Креативно и ну очень запоминается!
Фото: Станислав ДАНИЛОВ
Еще пару минималистичных и оригинальных елочек прислал Станислав Данилов. Эти красавицы дарят новогоднее настроение работникам ТЭЦ-4 в Новосибирске.
Фото: Виктория ПОДВОЛОЦКАЯ
А в детском саду в Череповце ребята собрали вот такую елочку из «Лего».
ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Чаще всего читатели сайта голосовали за елку из старых материнских плат - 30 лайков! Ее прислал нам Андрей Водяницкий из Новосибирска. Однако к участию в конкурсе согласно условиям принимались работы жителей Кировской области.
Поэтому билеты в кинотеатр от нашей редакции получат:
Марина Сырчина - 25 голосов;
Любовь Трушникова - 23 лайка;
Любовь Полушина - 22 лайка.
Забрать приз можно в нашей редакции с 28 по 30 декабря 2021 года с 10.00 до 18.00 по адресу: г. Киров, ул. Воровского, д. 107, оф. 211. С собой взять паспорт и маску.
! Напоминаем, что посещение кинотеатров возможно только по QR-коду