Бумага, шишки, комнатные растения: «Комсомолка» подвела итоги конкурса «Парад Елок - 2021»

Фото: Любовь ТРУШНИКОВА

В преддверии Нового года кировская «Комсомолка» решила провести конкурс под названием «Парад Елок-2021». Читатели в течение декабря присылали нам своих праздничных красавиц. Но не простых, а креативных и интересных!

Фото: Любовь ПОЛУШИНА

Светящуюся елочку нам прислала жительница областного центра, Любовь. С этими украшениями и гирлянды не нужны. И выглядит примечательно!

Фото: Марина СЫРЧИНА

Елочка из сосновых шишек разместилась в библиотеке поселка Дубровка Белохолуницкого района. Местные работники вовсю готовятся к встрече Нового года, и сообразили вот такое украшение.

Фото: Любовь ТРУШНИКОВА

Вот такой новогодний «Хоровод елочек» смастерили юные экологи дошкольной группы детского сада и дети-читатели троицкой библиотеки.

А КАК У НИХ?

Поглядев на наши елочки, своими необычными украшениями захотели поделиться с нами и жители других городов России.

Фото: Софья ТЮПОВА

Эту хэнд-мейд елочку сделала Софья из Курска. Смотрится весьма оригинально и привлекает внимание.

Фото: Андрей ВОДЯНИЦКИЙ

В Новосибирской Государственной областной научной библиотеке собрали елку из… старых материнских плат. Креативно и ну очень запоминается!

Фото: Станислав ДАНИЛОВ

Еще пару минималистичных и оригинальных елочек прислал Станислав Данилов. Эти красавицы дарят новогоднее настроение работникам ТЭЦ-4 в Новосибирске.

Фото: Виктория ПОДВОЛОЦКАЯ

А в детском саду в Череповце ребята собрали вот такую елочку из «Лего».

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Чаще всего читатели сайта голосовали за елку из старых материнских плат - 30 лайков! Ее прислал нам Андрей Водяницкий из Новосибирска. Однако к участию в конкурсе согласно условиям принимались работы жителей Кировской области.

Поэтому билеты в кинотеатр от нашей редакции получат:

Марина Сырчина - 25 голосов;

Любовь Трушникова - 23 лайка;

Любовь Полушина - 22 лайка.

Забрать приз можно в нашей редакции с 28 по 30 декабря 2021 года с 10.00 до 18.00 по адресу: г. Киров, ул. Воровского, д. 107, оф. 211. С собой взять паспорт и маску.

! Напоминаем, что посещение кинотеатров возможно только по QR-коду