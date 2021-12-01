«Парад Елок - 2021»: «Комсомолка» запускает новогодний фотоконкурс

Предлагаем вам принять участие в новом фотоконкурсе и зарядиться праздничным настроением

Добрая традиция наряжать елку к Новому году пришла к нам давно и объединяет всю семью. Редакция «Комсомолки» предлагает читателям поучаствовать в новогоднем фотоконкурсе и поделиться фотографиями необычных домашних елочек.

Может быть ваша елка сделана из воздушных шариков и висит на потолке. А может быть вы смастерили ее из бумаги, ниток или шишек.

ДЛЯ УЧАСТИЯ

1. Загрузите фотографию вашей елочки на сайт с помощью формы ниже с 1 по 26 декабря 2021 года. Обязательно укажите ваши имя и фамилию, город проживания, а также оригинальную подпись к фото!

2. Подпишитесь на нашу группу Вконтакте и не забудьте репостнуть запись о конкурсе.

*Каждый участник может загрузить только один снимок.

*К участию в конкурсе принимают работы жителей Кировской области старше 18 лет.

ЗАГРУЗИТЬ ФОТОГРАФИЮ И ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ПОНРАВИВШЕГОСЯ УЧАСТНИКА МОЖНО ЗДЕСЬ

ПРИЗЫ

Итоги подведем 27 декабря 2021 года. Тройка победителей, набравших наибольшее количество голосов, получит билеты в кинотеатр.

*Организатор может изменить сроки и условия фотоконкурса по своему усмотрению.