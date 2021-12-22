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Происшествия22 декабря 2021 14:00

В Слободском организацию подозревают в хищении денег у мэрии: горадминистрация этот факт отрицает

Формально пострадавшая сторона утверждает, что причинения бюджету ущерба не происходило
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
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Пострадавшая, по идее, от действий подрядчика сторона утверждает, что ничего подобного не происходило.

Пострадавшая, по идее, от действий подрядчика сторона утверждает, что ничего подобного не происходило.

Фото: Олег ЗОЛОТО

21 декабря «Комсомолка» опубликовала материал о трех миллионах рублей, направленных на озеленение территории детсада в Слободском. Деньги, по официальной версии надзорных органов, похитил подрядчик. Информация об этом поступила от прокуратуры и Следственного комитета Кировской области. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.

БЫЛО ИЛИ НЕ БЫЛО?

Как сообщает Следственный комитет, цитата, «директор строительной компании предъявил сотрудникам администрации города для подписания акты о приемке выполненных работ. В результате путем обмана и злоупотребления доверием были похищены денежные средства муниципального образования «Город Слободской» Кировской области в размере не менее 3,7 миллионов рублей».

Прокуратура также утверждает, что «организация-подрядчик предъявила заказчику акты о приемке выполненных работ, похитив в дальнейшем бюджетные средства в размере, превышающим 3,7 млн. рублей».

Все это было вчера. А сегодня нам пришло письмо от заместителя главы администрации города Слободского - управляющего делами Ивана Шабалина. Согласно ему, Госстройнадзор выдал в декабре 2019 года заключение о соответствии построенного детсада требованиям проектной документации.

- Выводы о причинении ущерба бюджету в 3,7 млн. рублей необоснованны. Заказчик (администрация города Слободского), строительный надзор (Управление капитального строительства), подрядчик намерены отстаивать свои позиции об отсутствии фактов злоупотребления служебным положением, мошенничества в судебных инстанциях, - сообщается в письме.

Полный текст обращения есть в распоряжении «Комсомолки».

ОФИЦИАЛЬНО

После получения письма от администрации Слободского мы обратились в прокуратуру Кировской области. В пресс-службе ведомства нам еще раз подтвердили, что по материалам проверки возбуждено уголовное дело, ведется расследование. А также - что в мае 2021 года в Слободском уже возбуждали уголовное дело из-за этого же садика и по этому же поводу. И даже лица были все те же. Только сумма была меньше на два миллиона. Ссылка на пресс-релиз - здесь.

- Мы не можем говорить о недостоверности сведений, которые размещаются на наших ресурсах и, в том числе, в средствах массовой информации. Эти данные содержатся в определенных процессуальных решениях и документах, а порядок их обжалования происходит не через «Закон о СМИ» и право на ответ, - добавили напоследок в пресс-службе региональной прокуратуры.

Добавим к этому выдержки из законодательства:

- Органы прокуратуры осуществляют полномочия независимо от федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, общественных объединений, действуют гласно и информируют население о состоянии законности (ст.4 ФЗ от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»);

- В Российской Федерации распространение информации осуществляется свободно при соблюдении требований, установленных законодательством РФ (ст.10 ФЗ от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации»);

- Не подлежат разглашению данные о личности несовершеннолетних нарушителей без их согласия и согласия их законных представителей, иных ограничений не имеется (законодательство РФ, в том числе ст.41 ФЗ от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации», п. 1.4 приказа Генпрокурора РФ от 17.05.2018 № 296 «О взаимодействии органов прокуратуры со средствами массовой информации и общественностью»);

- Не могут рассматриваться как не соответствующие действительности сведения, содержащиеся в судебных решениях и приговорах, постановлениях органов предварительного следствия и других процессуальных или иных официальных документах, для обжалования и оспаривания которых предусмотрен иной установленный законами судебный порядок (п. 7 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.02.2005 № 3 «О судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц»).

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