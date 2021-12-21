В Слободском возбудили уголовное дело из-за трех миллионов, украденных при реализации нацпроекта

Руководитель организации, некачественно выполнившей работы, присвоил бюджетные деньги. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Кировской области возбудили уголовное дело из-за денег, выделенных на реализацию нацпроекта и впоследствии украденных. Информацию сообщают региональная прокуратура и Следственный комитет.

Как выяснилось, в 2019 году МКУ «Отдел образования и молодежной политики администрации города Слободского» и ООО «Гражданремстрой» заключили договор на строительство детсада. Ясли на 110 мест должны были возвести по улице Рожественской в Слободском по нацпроекту «Демография». Общая сумма контракта составила почти 70 миллионов рублей. При этом стоимость озеленения территории, для которого искали подрядчика, оценили в 3,7 миллиона.

Организацию нашли, она принялась за работу и выполнила ее некачественно. Руководитель строительной компании, по версии следствия, просто передал акты приемки заказчику, не став ничего переделывать. Пресловутые три миллиона, выделенные на озеленение территории, остались у организации и теперь трактуются как похищенные, сообщает прокуратура.

Слободская межрайонная прокуратура провела проверку и передала ее материалы в региональный Следком. В итоге возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Виновным грозит до десяти лет лишения свободы.