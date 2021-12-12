Коронавирус в Кировской области, последние новости на 12 декабря: как изменилась статистика за неделю

В инфекционных стационарах продолжают лечится от коронавируса более двух тысяч кировчан Фото: Иван МАКЕЕВ

Статистика по количеству заболевших короновирусной инфекцией в Кировской области за минувшую неделю с 6 декабря по 12 декабря 2021 года изменилась следующим образом:

- в регионе выявили 1499 новых случаев заражения COVID-19 с помощью ПЦР и экспресс-тестов;

- 1372 жителя области выписались с выздоровлением;

- 15 человек умерли.

Кировская область, по данным сайта Стопкоронавирус.рф, не соответствует четырем из пяти критериев свободного от коронавируса региона. Речь идет о таких показателях, как заболеваемость, уровень коллективного иммунитета, занятость коек с ИВЛ и загруженность коечного фонда.

В течение недели число выявляемых случаев COVID-19 в регионе варьировалось примерно в одних и тех же значениях. По информации областного оперштаба, по состоянию на 12 декабря, в инфекционных стационарах находятся 2308 кировчан. В отделение реанимации в тяжелом состоянии помещены 193 пациента, 36 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Амбулаторно лечится 4451 человек.

За последнее время динамику с заболеваемостью в целом можно назвать позитивной. На протяжении нескольких недель число пациентов с коронавирусом как в стационарах, так и в амбулаторных условиях, постепенно сокращается.

Этому способствуют регулярные рейды по соблюдению масочного режима в общественных местах и массовая вакцинация населения. По темпам прививочной кампании наша область занимает лидирующие позиции среди всех субъектов Российской Федерации.

На сегодняшний день первым компонентом препарата привились уже порядка 670 тысяч кировчан. Из них более 608 тысяч полностью завершили курс, сделав два укола.

Все это способствует скорому достижению необходимого уровня коллективного иммунитета. На данный момент он плавно приближается к 50%. Однако, по мнению специалистов, для сдерживания распространения опасной инфекции и снижения нагрузки на медицинскую сферу этот показатель должен составлять 60 % и более.

Для этого жителям областного центра предоставили возможность вакцинироваться не только в медучреждениях, но и в мобильных пунктах. Они находятся в общественных местах разных районов города. Ознакомиться подробнее с актуальной информацией об их месторасположении и времени работы можно здесь.