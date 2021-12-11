Вакцинация от коронавируса в Кирове: актуальный график работы мобильных пунктов

Для удобства кировчан медицинские прививочные бригады работают в разных районах города Фото: Иван МАКЕЕВ

В Кирове продолжается массовая вакцинация населения от коронавируса. По темпам прививочной кампании наш регион занимается лидирующие позиции среди регионов РФ. Об этом сообщили в областном Минздраве.

Для удобства жителей областного центра привиться можно не только в поликлиниках, но и в мобильных пунктах, расположенных:

- В кировском драматическом театре. Медицинская бригада будет работать здесь 11 и 12 декабря с 9.00 до 15.00, а также 13 и 14 декабря с 9.00 до 17.00;

- В ТЦ «Jam Молл» по будням с 15.00 до 18.00;

- В ЦУМе с понедельника по пятницу с 10.00 до 18.00;

- В отделении СберБанка на первом этаже дома №25 на улице Дерендяева;

- В Главпочтамте по будням с 10:00 до 18:00;

- В дополнительном пункте при поликлинике №7 на улице Карла Маркса, 47 c понедельника по пятницу с 08.00 до 20.00. Вход в прививочный кабинет располагается с торца здания, со стороны магазина «Пятерочка».

Кроме того, получить защиту от опасной инфекции можно в любое время дня и ночи в приемном покое Кировской городской больницы №5 и №9, а также Регионального эндокринологического центра.