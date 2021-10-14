Какой будет зима 2021-2022 в Кирове: определяем по приметам на Покров

Согласно народным приметам, зима будет теплой, а снега придется ждать до самого декабря. Фото: Михаил ФРОЛОВ

14 октября православные люди празднуют Покров Богородицы. В 2021 году он выпал на четверг. Наши предки считали, что с этого дня осень начинает переходить в зиму, и по погоде определяли, какой же она будет. Стоит отметить, что народных примет касательно этого дня очень много. Мы собрали несколько из них и попытались представить себе, какой она будет - зима 2021/2022 в Кирове.

1 примета: «Если вы на Покров увидели отлетающих журавлей, то зима наступит рано и будет холодной». Судить по ней достаточно сложно: где и когда вы видели журавля в последний раз? Мы не видели, например, из окон, так что насколько ранней и холодной окажется зима, непонятно.

2 примета: «Если дуб и береза к Покрову потеряют все листья, то год будет легкий, а если не все, то быть суровой зиме». В Кирове облетели, и даже пожелтели полностью, еще далеко не все деревья. Так что готовимся к морозам, судя по этой примете.

3 примета: «Если на Покров падает снег, то и Дмитриеву дню (8 ноября) быть снежным, а вот если снега не будет, то и в день святой Екатерины (7 декабря) снег не выпадет». Смотрим в окно: солнце, легкие облака, тепло. Снега сегодня можно не ждать, стало быть, и до середины декабря его не увидим.

4 примета: «Если первый снег до Покрова выпадет, то зима не скоро наступит». Ничего подобного в регионе этой осенью еще не видели. Значит, кировчанам нужно скоро ожидать наступления холодов. Но без снега, судя по предыдущей примете.

5 примета: «Какова погода на Покров, такова и зима будет». Сегодня в Кирове переменная облачность, до +11 градусов, ветер южный, порывы до 11 м/с. То есть зима будет очень теплой, что полностью перечеркивает вторую примету, и ветреной.

Напомним, недавно мы писали, что Кировский ЦГМС опубликовал вероятный прогноз с октября по март, основываясь на средних многолетних значениях. Согласно ему, в декабре 2021 года будет теплее, чем обычно. А вот в январе-феврале 2022 - вполне себе стандартная зимняя погодка. Морозов вроде тех, что настигли нас в нынешнем феврале, пока не предсказывают. Но и ориентировочный прогноз не дает стопроцентной гарантии.