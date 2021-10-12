Кировский ЦГМС подготовил вероятный прогноз на зиму 2021-2022

Зима в Кировской области в среднем обещает быть умеренно холодной.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Кирове может быть вполне себе теплая зима - по нашим меркам. Вероятный прогноз на отопительный период 2021/2022 год опубликовал местный Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Ведомство основывалось на основе анализа климатических данных и прогностических разработок НИУ Росгидромета в Гидрометцентре России.
Итак, ориентировочная среднемесячная температура воздуха с октября по март составит:
- в октябре 2021: +2...+4, ожидается около средних многолетних значений;
- в ноябре 2021: -4...-6, ожидается около средних многолетних значений;
- в декабре 2021: -9...-11, для Кировской области - ниже средних значений;
- в январе 2022: -12...-15, ожидается около средних многолетних значений;
- в феврале 2022: -10...-12, ожидается около средних многолетних значений;
- в марте 2022: -4...-5, ожидается около средних многолетних значений.
Кировский ЦГМС уточняет, что оправдываемость таких прогнозов за последние 20 лет составила 58-81%. Поэтому все еще может измениться.