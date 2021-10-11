9 мифов о прививке от коронавируса: пояснения кировского Минздрава

В Кировской области продолжается прививочная кампания от COVID-19. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Областной Минздрав разъяснил кировчанам самые распространенные мифы о прививке от коронавируса.

1. «Я могу заболеть от прививки!»

Нет, поскольку в ней не содержится самого вируса - только ген, который может вызвать иммунную реакцию организма, чтобы в нем начали вырабатываться антитела. Вызвать заболевание он не может.

2. «Если после прививки повышается температура, значит, человек заболел!»

Нет. Это реакция организма как раз на встречу с этим самым геном, которая может возникнуть на любую вакцину. Повышение температуры означает, что ваш организм включает иммунную защиту.

3. «Если я сделаю прививку, мои близкие могут от меня заразиться»

Нет. От прививки нельзя заболеть, значит, и заразить других после нее нельзя.

4. «У меня есть знакомые, которые заболели от прививки»

Не от нее, а от самого коронавируса. Защитные механизмы в организме вырабатываются не мгновенно, для этого нужно время. За этот период человек может встретиться с переносчиком вируса и заразиться. Устойчивый иммунитет формируется примерно через три недели после введения второго компонента вакцины.

5. «Прививка не дает никаких гарантий, потому что вакцины, защищающей от COVID-19 на 100%, нет»

Степень защиты существующих вакцин - 92-96%. Однако прививка дает практически стопроцентную гарантию, что вы легко перенесете болезнь - не более, чем с кашлем и насморком, как при обычной простуде.

6. «У меня есть хроническое заболевание, и мне прививаться нельзя»

Медотвод должен подтвердить врач, в ином случае прививаться необходимо. Однако в период обострения хронических заболеваний все же не стоит делать этого. Проконсультируйтесь с лечащим врачом перед вакцинацией.

7. «Мне уже за 80 лет, и прививка для меня может быть опасна»

Как уже было сказано, от прививки заразиться невозможно. А вот тяжелое течение болезни пожилые люди, увы, переносят с трудом. Поэтому им необходимо вакцинироваться в первую очередь. Но перед этим нужно проконсультироваться с врачом, чтобы избежать обострения хронических заболеваний.

8. «Я вакцинировался, значит, можно не носить маску!»

Нет. Абсолютной гарантии, что вы не заболеете, нет. Поэтому стоит носить маску, как дополнительную защиту. Кроме того, привитые люди часто болеют бессимптомно, поэтому лучше не разносить заразу.

9. «Если бы вакцина была так хороша, то сами врачи прививались бы. Но они не прививаются!»

В Кировской области от COVID-19 привились 96% докторов. Именно потому, что они знают, что такое эта болезнь, и хотят уберечься от нее.