Погода на октябрь 2021 в Кирове: ночные заморозки и дефицит осадков

Местами в Кировской области прогнозируют первые снегопады Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

По прогнозам метеорологов-любителей, октябрь в Кировской области окажется умеренно теплым. Средняя температура на юге региона может быть выше нормы на один градус, на севере - на два. Кроме того, начало месяца станет достаточно засушливым. Осадки ожидаются, в основном, во второй половине октября. Их количество будет на 30-50% меньше, чем обычно.

ПОРА МЕНЯТЬ РЕЗИНУ

Начало месяца уже порадовало кировчан солнцем и комфортной температурой воздуха. Благодаря блокирующему антициклону дождей не прогнозируется до 9 октября.

Затем из-за арктического вторжения погода в Кировской области начнет меняться. Так, 10 октября ночью наступят заморозки до -3 градусов. Дневная температура не превысит +10 градусов. На улице станет пасмурно, возможен небольшой дождь. Более того, местами в регионе могут пройти первые интенсивные снегопады.

- Если такой сценарий подтвердится, то водителям стоит задуматься о смене летней резины на зимнюю накануне снегопада, - отметили метеорологи-любители.

НОВОЕ АРКТИЧЕСКОЕ ВТОРЖЕНИЕ

Во второй декаде месяца в регионе вновь ожидается сильное арктическое вторжение, которое может сопровождаться снегопадами. По прогнозам Gismeteo.ru, в Кирове с 11 по 15 октября столбик термометра днем будет держаться на уровне +9 градусов, а ночами опускаться до +6. В основном погоду обещают пасмурную, возможны небольшие дожди. С 16 октября температура воздуха будет постепенно снижаться до +4 градусов днем и +1 ночью.

В третьей декаде месяца днем воздух не будет прогреваться выше +2 градусов. Ночами ожидаются минусовые значения. Начало декады окажется солнечным. С 27 по 31 октября в Кирове ожидаются небольшие снегопады и пасмурная погода.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Бабье лето в октябре в Кировской области порадовало жителей в 1974, 1995, 2005, 2008, 2020 годах.

Самым сухим стал октябрь 1987 года. За весь месяц выпало всего 4 мм осадков.

В 1992 году месяц был аномально влажным - 204 мм или более 3 месячных норм.