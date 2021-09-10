«Дайте понять человеку, что вы его слышите и останетесь рядом»: кировский психолог - о проблеме взрослого и подросткового суицида

Проблема подростковых самоубийств сейчас становится все более острой. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

10 сентября считается Всемирным днем предотвращения самоубийств. По данным ВОЗ, в третьем тысячелетии от суицида погибает больше людей, чем из-за войн и убийств, вместе взятых. К «группе риска» относятся и подростки, из-за чего родители бьют тревогу. Как распознать признаки надвигающейся на ребенка беды и преодолеть ее? На вопросы редакции ответила кировский психолог Надежда Чибисова.

В КАКОМ ВОЗРАСТЕ ПОДРОСТКИ НАЧИНАЮТ ДУМАТЬ О СМЕРТИ?

По словам кировчанки, необходимо понимать, что суицидальные мысли - это не рассуждения о бессмысленности жизни. Это конкретные соображения о том, как покончить с собой. Определенного возраста, в котором подростки наиболее склонны к таким состояниям, не существует. Однако одним из факторов, с которым связаны подобные помыслы, является гормональное созревание. Поэтому принято считать, что кризисные размышления обычно появляются в предпубертатном периоде (процесс изменений в организме подростка, вследствие которых он становится взрослым и способным к продолжению рода - Ред.). Поскольку дети сейчас взрослеют раньше, чем еще десятилетие назад, первые тревожные звоночки могут раздаться уже в 9-10 лет.

- Как только ребенок входит в фазу полового созревания, он уже находится в группе риска, - объясняет Надежда. - Гормональный взрыв, который происходит в это время, приводит к появлению определенного эмоционального состояния, а после - и мыслей, имеющих минорную и депрессивную окраску. Психолог отмечает, что даже если внешне по подростку не скажешь, что он думает о чем-то эдаком, ему стоит уделить особо пристальное внимание. Это вовсе не означает, что ребенка нужно контролировать! Вместо агрессивного вмешательства подростку необходимы принятие, бережное присутствие и любовь родителей.

Помимо естественных провоцирующих факторов, есть и искусственные. Один из которых - общедоступность информации. Как уточняет специалист, чтобы защитить ребенка в этом случае, не следует держать его в четырех стенах и пытаться ограничить связь с миром.

- Задача родителей - сохранить социальную активность детей и при этом быть достаточно гибкими, чтобы фильтровать ненужные ему вещи, - говорит психолог. - Нужно понимать, что даже в школе у сверстников могут быть телефоны с выходом в Сеть. Поэтому я убеждена, что мы должны сами учить детей жить в цифровом пространстве.

Еще один фактор, который идет извне - своеобразный тренд у подростков на меланхолию и минор. Пребывать в состоянии «в жизни нет смысла» сейчас модно. А ребенок всегда хочет быть принятым в некую социальную группу, он не может быть изгоем - это своего рода инстинкт.

Психолог Надежда Чибисова объясняет причины суицидальных мыслей у детей и взрослых. Фото: предоставлено героиней публикации

КАК ЗАМЕТИТЬ И ПРЕДОТВРАТИТЬ?

Самая большая трудность заключается в том, чтобы распознать суицидальный настрой подростка. Для этого Надежда советует взрослых быть внимательными к поведению ребенка: его тело никогда не врет.

- Смотрите за тем, как он двигается, дышит, говорит, следите за его мимикой и позами. В более широком смысле - питанием, сном и другими вещами, - отмечает психолог.

В этом опасном возрасте необходимо постоянно «держать руку на пульсе». Ведь в меланхоличном состоянии подростка может произойти некий перелом, и наступит самая настоящая депрессия. Тогда человек уже не говорит и не рассуждает о смысле жизни. Он молчит, горбится, еле волочит за собой руки и ноги, редко улыбается и смеется. Если вас настигла эта беда, вы можете прочитать советы психолога здесь.

Чтобы не допустить погружение подростка в такое состояние, специалист советует родителям учиться слышать и видеть ребенка, пробовать создавать с ним новые контакты. Важно понимать, что вы еще не разговариваете со своим сыном или дочерью как со взрослыми, но и как с детьми общаться с ними уже нельзя. Пробуйте устраивать совместные обеды, прогулки и занятия спортом, просмотры фильмов, а также ищите другие пути взаимодействия и общие интересы.

- Помните, нельзя сказать, что семья плохая, если в ней есть депрессивный ребенок, - наставляет кировчанка. - Нередко даже дети психологов и педагогов испытывают это состояние. Помимо вас, у ребенка есть другие контакты и окружение. И как они складываются, знает только он сам.

К сожалению, эта беда настигает не только подростков, но и взрослых. Причин много - от недостаточности дофамина в головном мозге - гормона, отвечающего за чувство удовольствия и удовлетворения - до психологических проблем. Это могут быть детские травмы или непереносимость каких-либо эмоций. Даже последствия коронавируса становятся причиной, поскольку вызывают нарушения деятельности нервной системы.

- Люди объясняют депрессии и суицидальные мысли кризисом среднего возраста или переоценкой ценностей, - добавляет психолог. - Однако зачастую человек не может понять причину такого состояния, и это еще больше его травмирует. Кажется, что внешне ничего не изменилось, хотя на самом деле происходят внутренние, очень глубокие и глобальные процессы.

В таких состояниях психолог советует уделять себе больше внимания: хорошо питаться, гулять, спать, ограничивать время нахождения в Интернете. Удовлетворение всех базовых потребностей дает возможность справляться с любымитрудностями.

ЕСЛИ КТО-ТО ИЗ БЛИЗКИХ ЗАХОТЕЛ СВЕСТИ СЧЕТЫ С ЖИЗНЬЮ

Как быть, если вы слышите от важного для вас человека, что он хочет покончить с собой? Будь то взрослый или ребенок - оставлять такое без внимания нельзя, даже если это произносится в шутку.

- Такие слова сигнализируют о том, что человек готов об этом говорить, обсуждать, он хочет, чтобы его услышали, - поясняет Надежда. - Если вам сказали это, будьте более внимательными к собеседнику. Не отмахивайтесь от него и не говорите, мол, «ты это выдумал, сам себя накрутил, выкинь эти мысли из головы, перестань это говорить».

По словам специалиста, существуют такие понятия как эмпатия и обесценивание. Первое - это сочувствие, поддержка, желание помочь. Второе - это как раз призывы «не выдумывать». Психолог отмечает: нельзя говорить человеку «не бойся» и «нашел из-за чего расстраиваться», если он действительно боится или расстроен. Значит, именно так его психика реагирует на определенные события в жизни. У каждого из нас своя восприимчивость.

- В момент, когда кто-то из близких сообщает о желании покончить с собой, необходимо побыть с ним и объяснить: я тебя слышу, я рядом, мы можем поговорить об этом, если ты хочешь, - говорит кировчанка. - Для этого не надо быть психологом - нужно быть просто любящим человеком. Открытым, заинтересованным, искренним, внимательным и слушающим. Да, вы можете испугаться за него, вам тоже может стать плохо. Однако нужно держать в голове: есть мой страх и мое состояние, а есть состояние человека напротив. Если он просит о помощи даже в шуточной форме, важно это услышать. Дайте ему понять: «я не отворачиваюсь от тебя. Это тяжело, но ради тебя и наших отношений, добрых чувств друг к другу я останусь и постараюсь помочь, если это возможно и если тебе это нужно».