Кировский психолог: «Депрессия - очень коварная болезнь»

Депрессия - это тяжелая, страшная болезнь. И ее последствия могут быть ужасающими. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Иногда бывает так, что руки просто опускаются. Апатия, вечная усталость, плохой сон и аппетит, нет желания работать… Узнали себя? Нет, это не лень и не переутомление. Вполне возможно, вы попали в объятия страшной болезни - депрессии.

В нашей стране почему-то бросаются из крайности в крайность: то отрицают существование этого недуга, то клеймят им любую хандру. Весьма распространенное отношение к болезни - «ну не грусти, все же хорошо!». И многим не понять, как могут быть на самом деле ужасны последствия, если депрессию проглядеть.

24 марта традиционно празднуется День борьбы с депрессией. Как же с ней бороться и как ее распознать, «Комсомолка» спросила у кировского психолога Надежды Чибисовой. Ведь именно к таким специалистам идут в первую очередь депрессивные люди.

ЧТО СО МНОЙ? И ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ?

Депрессия может иметь несколько стадий развития - от эмоциональной усталости и перегорания до абсолютных глубин, когда ты не можешь даже встать с постели. Нет сил ни ухаживать за собой, ни привести в порядок свою разрушающуюся жизнь, ни интересов, ни влечений - ничего. Ты просто катишься вниз, и, даже если осознаешь, к чему все приведет, тебя это уже не волнует. Тем эта болезнь и страшна.

Еще страшнее то, что многие люди, в особенности старой закалки, депрессию не признают в упор, как и многие другие ментальные болезни. Им кажется, что это все лень, что все это пройдет, что надо просто встать и работать, «вот в наше время никаких депрессий не было, вас бы в поле, пахать заставить»… Да, можно и так. Можно и в руки всучить рабочий инструмент, можно заставить подняться силой, да только такой человек, который уже в глубокой депрессии, после этого упадет и больше не встанет. Он - как севшая батарейка в пульте от телевизора: можно злиться и стучать пультом по любой поверхности, только работать он от этого не станет.

На начальных, легких стадиях, «депрессивный» человек еще может и работать, и находиться в социуме, только люди вокруг постепенно начинают замечать, что с ним что-то не так. Улыбается редко, выглядит измученным. И, что самое непонятное для окружающих - он и объяснить-то толком не может, что с ним.

Люди с депрессией могут и работать, и находиться в социуме, но окружающие видят, что с ним что-то не так. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Именно для этого и необходимо лечение. Нужна психотерапия, а в запущенных случаях - и помощь психиатра. Однако и это не все. Допустим, вы признали, что вам нужна помощь, начали ходить к психотерапевту. Сейчас работа психологов и психотерапевтов очень востребована, к ним ходит полстраны, и, скорее всего, вас никто не осудит. А вот если доходит-таки до медикаментозного лечения - тут уже совершенно иное отношение. Родные и близкие искренне не понимают, какими таблетками тебя пичкают, коллеги выражают недоумение от взятого тобою больничного, когда ты, вроде бы, здоров… Да что с тобой не так? А ты и объяснить не можешь. Все твои слова и аргументы разбиваются о чужую железобетонную уверенность: «ты просто себя накрутил, это все в твоей голове». И отсутствие понимания и поддержки давят на тебя еще сильнее.

Весьма часто в такие моменты и могут появиться первые шрамы. Не секрет, что «депрессивные» люди способны причинить себе физический вред (и часто делают это). В свою очередь, подобные выходки считают позерством и привлечением внимания, что лишь усугубляет происходящее с человеком. Итог может быть весьма плачевным.

Чужое непонимание и непринятие, вина за самого себя, неспособность выкарабкаться из этой ямы самостоятельно, чужие злые слова, отсутствие какой-либо поддержки могут привести к самому страшному исходу. Ведь любое негативное действие или слово, обращенное в твою сторону, может стать той последней каплей, которая переполнит чашу.

ЕСЛИ НЕ ПРОСИТЬ, НИКТО НЕ УЗНАЕТ, ЧТО ТЕБЕ НУЖНА ПОМОЩЬ

Вот для этого и необходимо работать с психологами и психотерапевтами. И бояться психиатров не стоит. Все они направлены только на одно: помочь вам понять, что с вами происходит, как выбраться из этого состояния и начать жить снова.

Кировский психолог Надежда Чибисова уверена, что за своим эмоциональным состоянием нужно тщательно следить. Фото: предоставлено героиней публикации

Ежегодно попытки депрессивных людей избавиться от мучающего их состояния самым радикальным методом, за неимением альтернатив, уносят множество жизней. Поэтому психологи, психотерапевты и психиатры обращают так много внимания на депрессию и ее последствия. Кировский психолог Надежда Чибисова рассказала нам несколько важных вещей, которые надо держать в голове, когда сталкиваешься с такой проблемой:

1) Не все угнетенные состояния можно отнести к депрессии. Это вполне может быть и хроническая усталость, и переутомление, и эмоциональный перегруз. И все же не стоит пренебрегать и этими тревожными звоночками. Обращение к специалисту вовремя - залог успешного лечения и ментального здоровья.

Необходимо понимать также и то, что депрессия, которой у нас в последнее время называют любое подобное состояние - это не «посидеть в уголочке и погрустить», это не то, когда хочется плакать, а потом снова радоваться жизни. Это болезнь, причем очень коварная, это тяжелый ментальный недуг. И последствия его, как уже было сказано выше, могут быть весьма страшными.

2) Необходимо всегда следить за своим эмоциональным состоянием. Любое его изменение нужно фиксировать, потому как никогда не знаешь, во что это выльется в итоге. У каждого человека есть своя «энергетическая батарейка». Нужно четко знать: как, когда и почему она разряжается. И, конечно, как ее заряжать. Способы у каждого свои. А если не знаешь, как - с этой проблемой также можно прийти к специалисту.

3) Если же трудности с психоэмоциональным состоянием не у вас, а у ваших близких - помогите им. Ни в коем случае не отворачивайтесь от них, потому что ваше принятие будет самой верной поддержкой. Апатия, пониженное настроение, нарушение аппетита и сна, вялость - все это говорит о явном расстройстве. Будьте заинтересованы в здоровье близкого человека, помогите ему. Но не контролируйте каждый его шаг.

4) Лечение должно быть добровольным. Психотерапия попросту не сработает, если человек отказывается идти на контакт со специалистом. То же самое относится к медикаментозному лечению - просто взять и привести человека за руку в больницу нельзя. Врач должен откровенно поговорить с нуждающимся в помощи, чтобы понимать, что с ним происходит, и какие препараты необходимо назначить. Это относится и к принудительной госпитализации, которой нас любят пугать другие. Вас попросту не имеют права закрыть в больнице - только в самых крайних случаях, когда ваше состояние угрожает вашей жизни.

5) Чтобы понять, как же бороться с депрессией, необходимо знать тяжесть своего состояния и ни в коем случае не пренебрегать помощью психиатров в серьезных случаях. Следует помнить также, что одной из причин появления депрессивных расстройств может быть недостаток определенных витаминов, веществ и микроэлементов в организме, нарушенный режим дня, повышенная утомляемость и так далее.

Единого совета, как избавиться от депрессии, не существует. Нет ни волшебной таблетки, ни слов-заклинаний. Это работа с человеком - долгая и упорная. И она всегда индивидуальна. У депрессии очень много граней и форм, и проявляться она может у всех по-разному. Поэтому и единого варианта помощи для всех не существует. Четкие рекомендации может разработать конкретно для вас психолог либо, если состояние уже запущенное - доктор.

6) Самое главное, что стоит осознавать - нельзя просто взять и махнуть на себя рукой. Иначе можно оказаться в том тяжелом состоянии, из которого, как из болота, очень тяжело вылезти. Иначе может стать слишком поздно.