Коронавирус в Кировской области, последние новости на 5 сентября: как изменилась статистика за последнюю неделю

В больницах под присмотром врачей находятся более двух тысяч пациентов. Фото: Олег УКЛАДОВ

Сайт Стопкоронавирус.рф предоставил статистику о количестве заболевших коронавирусной инфекцией в Кировской области за минувшую неделю с 30 августа по 5 сентября 2021 года:

- в регионе зафиксировали 673 новых случая заражения COVID-19;

- 565 госпитализированных жителей области выписались с выздоровлением;

- 10 человек умерли.

По данным регионального оперштаба, в инфекционных стационарах находятся 2303 жителя Кировской области. В отделение реанимации в тяжелом состоянии помещены 146 пациентов, 21 из них подключен к аппаратам ИВЛ. Амбулаторно лечатся 4407 человек.

Коэффициент смертности от коронавируса в Кировской области - 0,9%. Регион находится на 40 месте в рейтинге заболеваемости COVID-19 среди субъектов РФ.

Ситуация с коронавирусом в нашем регионе за прошедшие семь дней изменилась незначительно. К позитивным моментам можно отнести тот факт, что количество пациентов, получающих лечение в инфекционных стационарах, сейчас менее трех тысяч человек. Этому способствует масштабная прививочная кампания, в результате которой постепенно формируется коллективный иммунитет.

Для того, чтобы не снижать высокие темпы вакцинации в Кирове работают несколько мобильных пунктов, где горожане могут получить защиту от опасной инфекции.

В пятницу, 26 августа, такая возможность появилась у жителей микрорайона Метроград. Медицинская бригада специалистов больницы скорой медицинской помощи работала на улице Краснополянской у дома № 3. Все желающие могли выбрать, какой препарат хотели бы поставить - «Спутник V» или «Спутник Лайт».

На сегодняшний день подобные пункты открыты:

- В ТЦ «Леруа Мерлен» на улице Луганской 53 к. Поставить прививку 28 и 29 августа здесь можно будет с 10.00 до 14.00;

- В парке имени Кирова с 13:00 по 19:00 ежедневно;

- На Театральной площади медицинская бригада работает с 09.00 до 17.00 по будням и с 08.00 до 15.00 в выходные дни;

- На площади Маршала Конева с понедельника по пятницу c 11.00 до 19.00, в субботу с 10.00 до 14.00;

- Около ТЦ «Грин Хаус» на улице Ленина, 205 по будням c 10.00 до 18.00;

- У входа в ТЦ «Jam Молл» на улице Горького, 5а в будние дни и субботу с 15.00 до 19.00;

- В парке Победы. Получить защиту от коронавируса кировчане смогут 1 сентября с 14.00 до 18.00.