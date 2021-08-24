Обращаясьв мобильный пункт при себе необходимо иметь паспорт, CНИЛС и полис ОМС. Фото: admkirov.ru

В Кирове в микрорайоне Метроград откроется мобильный пункт вакцинации от коронавируса. Он начнет свою работу с 26 августа. Об этом сообщили в горадминистрации.

Бригада специалистов больницы скорой медицинской помощи расположится на улице Краснополянской у дома № 3. Желающим пройти вакцинацию будут на выбор предложены препараты «Спутник V» и «Спутник-Лайт». При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

Напомним, что на сегодняшний день в областном центре мобильные прививочные пункты открыты:

- В парке имени Кирова с 13:00 по 19:00 ежедневно;

- На театральной площади. Медицинская бригада работает здесь с 09.00 до 17.00 по будням и с 08.00 до 15.00 в выходные дни;

- На площади Маршала Конева с понедельника по пятницу с 11.00 до 19.00, в субботу с 10.00 до 14.00;

- Около ТЦ «Грин Хаус» на улице Ленина, 205 по будням с 10.00 до 18.00;

- На набережной Грина по средам, четвергам и пятницам с 16.00 до 20.00;

- У входа в ТЦ «Jam Молл» на улице Горького, 5а в будние дни и субботу с 15.00 до 19.00.