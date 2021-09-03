Минстрой РФ поддержал проект создания Единой госслужбы по водообеспечению в Кировской области

Игорь Васильев и Максим Егоров обсудили проект создания Единой госслужбы по водоснабжению на рабочей встрече. Фото: kirovreg.ru

Проект по созданию Единой службы по водообеспечению в Кировской области одобрили на федеральном уровне. Об этом заявил заместитель министра строительства и ЖКХ России Максим Егоров во время рабочей встречи с главой нашего региона Игорем Васильевым.

- На совещании нам удалось обсудить ряд очень важных вопросов: реализация программы капитального ремонта, подготовка региона к отопительному периоду, переселение из ветхого и аварийного жилья и реализация проектов по благоустройству в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда. Мы также заслушали глав муниципалитетов, проработали с ними конкретные шаги по реализации вышеперечисленных программ. В целом, были высказаны разные точки зрения и обозначены пути решения сложных вопросов. Уверен, это придаст импульс в работе, - отметил губернатор Игорь Васильев.

Максим Егоров отметил, что Кировской области в прошлом году удалось в кратчайшие сроки создать единую систему мониторинга аварий и инцидентов на системах жизнеобеспечения.

- Система позволяет отслеживать аварии, которые происходят в регионе, и оперативно реагировать на них. Но главное, с ее помощью можно проанализировать реальную картину состояния коммунальной инфраструктуры и принять верные решения по ее улучшению, - подчеркнул замминистра Максим Егоров.

На сей раз речь шла о создании единой госслужбы в сфере водоснабжения. Суть проекта - в объединении районных и городских сетей. Это позволит проводить необходимые работы комплексно, создать необходимую инфраструктуру и прийти в итоге в безаварийной работе. Кроме того, плюсом станет создание крупного единого центра, у которого будут и кадры, и оборудование, и техника. Предприятие хотят создать на базе «Водоканала».

Замминистра Максим Егоров посчитал, что этот проект позволит в дальнейшем комплексно модернизировать сети холодного водоснабжения в регионе. Кроме того, по его словам, Минстрой РФ совместно с областным правительством проведет инвентаризацию всех очистных сооружений региона, чтобы в дальнейшем проработать вопрос его включения в федеральную программу «Оздоровление Волги».