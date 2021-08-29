Коронавирус в Кировской области, последние новости на 29 августа: как изменилась статистика за последнюю неделю

Количество пациентов, находящихся на стационарном лечении, стало менее 3 тысяч человек Фото: Иван МАКЕЕВ

Сайт Стопкоронавирус.рф предоставил статистику о количестве заболевших коронавирусной инфекцией в Кировской области за минувшую неделю с 23 по 29 августа 2021 года:

- в регионе зафиксировали 689 новых случаев заражения COVID-19;

- 1582 госпитализированных жителя области выписались с выздоровлением;

- 9 человек умерли.

По данным регионального оперштаба, в инфекционных стационарах находятся 2815 жителей Кировской области. В отделение реанимации в тяжелом состоянии помещены 140 пациентов, 11 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Амбулаторно лечатся 5174 человека.

Коэффициент смертности от коронавируса в Кировской области - 0,86%. Регион находится на 38 месте в рейтинге заболеваемости COVID-19 среди субъектов РФ. Коэффициент распространения вируса в области достиг отметки в 0,96Rt.

Ситуация с коронавирусом в нашем регионе за прошедшие семь дней изменилась незначительно. К позитивным моментам можно отнести тот факт, что количество пациентов, получающих лечение в инфекционных стационарах, сейчас менее трех тысяч человек. Этому способствует масштабная прививочная кампания, в результате которой постепенно формируется коллективный иммунитет.

Для того, чтобы не снижать высокие темпы вакцинации в Кирове работают несколько мобильных пунктов, где горожане могут получить защиту от опасной инфекции.

В пятницу, 26 августа, такая возможность появилась у жителей микрорайона Метроград. Медицинская бригада специалистов больницы скорой медицинской помощи работала на улице Краснополянской у дома № 3. Все желающие могли выбрать, какой препарат хотели бы поставить - «Спутник V» или «Спутник Лайт».

На сегодняшний день подобные пункты открыты:

- В ТЦ «Леруа Мерлен» на улице Луганской 53 к. Поставить прививку 28 и 29 августа здесь можно будет с 10.00 до 14.00;

- В парке имени Кирова с 13:00 по 19:00 ежедневно;

- На Театральной площади медицинская бригада работает с 09.00 до 17.00 по будням и с 08.00 до 15.00 в выходные дни;

- На площади Маршала Конева с понедельника по пятницу c 11.00 до 19.00, в субботу с 10.00 до 14.00;

- Около ТЦ «Грин Хаус» на улице Ленина, 205 по будням c 10.00 до 18.00;

- У входа в ТЦ «Jam Молл» на улице Горького, 5а в будние дни и субботу с 15.00 до 19.00;

- В парке Победы. Получить защиту от коронавируса кировчане смогут 1 сентября с 14.00 до 18.00.