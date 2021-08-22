Коронавирус в Кировской области, последние новости на 22 августа: как изменилась статистика за последнюю неделю

Несмотря на небольшое снижения числа заболевших, более 20 кировчан подключены к аппаратам ИВЛ Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сайт Стопкоронавирус.рф предоставил статистику о количестве заболевших коронавирусной инфекцией в Кировской области за минувшую неделю с 16 по 22 августа 2021 года:

- в регионе зафиксировали 847 новых случаев заражения COVID-19;

- 551 госпитализированный житель области выписался с выздоровлением;

- 11 человек умерли.

По данным регионального оперштаба, в инфекционных стационарах находятся 3388 жителей Кировской области. В отделение реанимации в тяжелом состоянии помещен 141 пациент, 21 из них подключен к аппаратам ИВЛ. Амбулаторно лечатся 6037 человек.

Коэффициент смертности от коронавируса в Кировской области - 0,86%. Регион находится на 38 месте в рейтинге заболеваемости COVID-19 среди субъектов РФ. Коэффициент распространения вируса в области достиг отметки в 0,96Rt.

Ситуация с коронавирусом в нашем регионе постепенно стабилизируется. Количество пациентов, получающих лечение в инфекционных стационарах, плавно снижается. Этому способствует масштабная прививочная кампания, в результате которой постепенно формируется коллективный иммунитет.

На сегодняшний день в Кировской области первый компонент вакцины получили уже 328 тысяч человек, а почти 296 тысяч жителей полностью завершили прививочный цикл.

Для того, чтобы не снижать высокие темпы вакцинации, в четверг, 19 августа, в наш регион доставлено еще 32408 доз вакцины «Спутник Лайт» и 4800 доз «Спутник V».

Получить защиту от опасной инфекции можно как в поликлиниках по месту жительства, так и в мобильных пунктах:

- В ТЦ «Леруа Мерлен» на улице Луганской 53 к. Поставить прививку 21 и 22 августа здесь можно будет с 10.00 до 14.00;

- В парке имени Кирова с 13:00 по 19:00 ежедневно;

- На театральной площади. Медицинская бригада работает здесь с 09.00 до 17.00 по будням и с 08.00 до 15.00 в выходные дни;

- На площади Маршала Конева с понедельника по пятницу 11.00 до 19.00, в субботу с 10.00 до 14.00;

- Около ТЦ «Грин Хаус» на улице Ленина, 205 по будням 10.00 до 18.00;

- На набережной Грина по средам, четвергам и пятницам с 16.00 до 20.00;

- У входа в ТЦ «Jam Молл» на улице Горького, 5а в будние дни и субботу с 15.00 до 19.00

По словам министра здравоохранения Кировской области Андрея Черняева, в нашем регионе имеется достаточное количество вакцины. Защититься от коронавируса может любой желающий.