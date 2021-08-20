Новая партия вакцины «Спутник Лайт» поступила в Кировскую область

В настоящее время первый компонент вакцины получили 328 тысяч человек. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В четверг, 19 августа, в Кировскую область поступила новая партия вакцин «Спутник Лайт» и «Спутник V», сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

- В регион доставлено 32408 доз вакцины «Спутник Лайт» и 4800 доз «Спутник V», - поделился министр здравоохранения Кировской области Андрей Черняев. - На данный момент препарат имеется в достаточном количестве во всех прививочных пунктах региона.

По данный областного правительства, в настоящее время первый компонент вакцины получили 328 тысяч человек, а почти 296 тысяч жителей региона прошли полный прививочный курс от COVID-19.

Актуальный график работы прививочный пунктов можно посмотреть на официальном сайте министерства здравоохранения Кировской области.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Кировской области выявили 118 новых случаев заражения COVID-19. Читать.