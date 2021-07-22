Строительство школ в Кирове: где и когда появятся новые учебные заведения

Новая школа в Радужном будет открыта в сентябре 2022 года. Фото: admkirov.ru

В четверг, 22 июля, состоялась заседание постоянной комиссии гордумы по социальной сфере. На нем заместитель главы администрации города Кирова Лариса Копысова рассказала присутствующим о перспективе строительства новых учебных учреждений.

К ЧЕМУ УЖЕ ПРИСТУПИЛИ

В текущем году планируется открыть второй корпус школы №42, который будет рассчитан на 375 мест. Филиал образовательного учреждения откроет двери для учеников уже 1 сентября.

К концу 2021 года также должно завершится строительство новой школы, рассчитанной на 300 мест, на Пролетарской, 11а. В нее смогут ходить дети, проживающие в районе Центрального рынка и улицы Казанской.

В сентябре 2022 года будет открыт новый корпус школы №74 в микрорайоне Радужном. По словам Ларисы Анатольевны, работы на объекте ведутся в соответствии с утвержденным графиком. Новое здание позволит создать для учащихся оптимальное расписание и организовать обучение в одну смену.

Новая школа сможет принять 1000 учеников. Фото: admkirov.ru

ПЕРСПЕКТИВЫ НА БУДУЩЕЕ

Недавно Министерство просвещения РФ одобрило заявку от Кировской области на строительство новых учебных учреждений в 2021-2022 годах. Это школы в: Долгушино на 1100 мест, в Ганино на 1200 мест, а также два пристроя к учебным заведениям № 53 (400 мест) и №30 (250 мест). Еще одну школу планируют возвести в районе Зубаревского леса на проспекте Строителей. Срок сдачи всех объектов - до 31 декабря 2022 года.

- Хотелось бы отметить, что будет еще второй этап приема заявок на строительство образовательных организаций на 2023 год, - сообщила Лариса Копысова. - На данный момент заявка подана на строительство семи школ. Ранее Дмитрий Александрович Курдюмов уже назвал две школы, которые будут построены: в Озерках и Чистых прудах, а также пять пристроев. Как только будут подведены итоги и станет известен объем финансирования, мы объявим те образовательные организации, которые будут построены в 2023 году.

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ШКОЛ

Что касается капитального ремонта уже действующих школ, то Лариса Анатольевна сообщила, что сейчас в региональное министерство образования направлена соответствующая заявка.

- Мы подали информацию по всем образовательным организациям, которые сейчас нуждаются в капитальном ремонте, - пояснила заместитель главы администрации города Кирова, - У нас есть понимание по каждой школе, что и как нужно сделать, чтобы она могла дальше функционировать с более комфортными условия для детей. О конкретных сроках пока неизвестно.