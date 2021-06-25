С 1 июля в Кировской области вырастут тарифы на коммунальные услуги

Кировчанам начнут приходить новые квитанции по оплате коммунальных услуг уже с 1 июля Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

C 1 июля по всей России пройдет индексация услуг ЖКХ. В среднем по стране тарифы увеличатся на 4,2%. Однако регионы в праве самостоятельно устанавливать плату за коммунальные услуги, не превышая установленный для субъекта индекс. В пятницу, 25 июня, новую стоимость озвучил руководитель региональной службы по тарифам Максим Михайлов:

- теплоснабжение: 2164 рубля 66 копеек за 1 Гкал, вместо 2077 рублей 41 копейки;

- электроснабжение: 4 рубля 27 копеек за киловатт-час, вместо 4 рублей 10 копеек. Для сельского населения цена электроэнергии ниже и составляет 2 рубля 99 копеек за один кВт*час;

- водоснабжение: 30 рублей 36 копеек за кубометр, вместо 29 рублей 12 копеек;

- водоотведение - 23 рубля 34 копейки за кубометр, вместо 22 рублей 37 копеек;

Что касается платы за обращение с ТКО, то она зависит от места и площади проживания, а также от количества прописанных жильцов. Так, собственники недвижимости в многоквартирных домах Кирова будут платить 4 рубля 34 копейки с квадратного метра. В частном секторе областного центра - 126 рублей 57 копеек с человека. В Кирово-Чепецке цена окажется чуть ниже - 120 рублей 57 копеек, а в других районах области - 101 рубль 44 копейки.

Кроме того, в региональном правительстве отметили, что в местном бюджете Кировской области заложены большие средства на субсидирование разницы между экономически обоснованными тарифами и тарифами для населения. Если в 2013 году они составляли порядка 505 млн рублей, то в этом году выделено уже около 1,2 млрд рублей.

Отметим, что в текущем году цена на отопление должна была вырасти на 6,5 %. Данное концессионное соглашение подписали между правительством области и АО «Кировская теплоснабжающая компания». Однако властям удалось договориться и установить рост цен на уровне 4,2 %.

Напомним, что цены на проезд в общественном транспорте до конца года не изменятся. Плату не увеличат не смотря на непростую финансовую ситуацию многих АТП, вызванную пандемией коронавируса.