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Общество25 июня 2021 12:04

В Кирове цена на проезд в общественном транспорте не вырастет до 2022 года

В текущем году повышения оплаты не планируется
Маргарита Акагиева
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Оплата за проезд в текущем году останется на прежнем уровне.

Оплата за проезд в текущем году останется на прежнем уровне.

Фото: Анна КРЮКОВА

Повышения платы за проезд в кировской общественном транспорте можно не ждать. По крайней мере, в этом году. Об этом рассказал глава региональной РСТ Максим Михайлов на пресс-конференции по формированию тарифов.

По его словам, стоимость пассажирских перевозок останется, как минимум, до 2022 года на прежнем уровне: 26 рублей по Кирову и 4 рубля за километр на пригородных маршрутах.

Кроме того, руководитель РСТ сообщил, что в 2020 году пассажирооборот сократился на 25% в сравнении с 2019 годом. Не последнюю роль в этом сыграла пандемия коронавируса, но есть и другие причины - инфляция, рост цен на топливо и повышение МРОТ. В итоге основные кировские перевозчики («АТП», «КПАТ») понесли убытки.